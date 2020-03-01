Чемпіонат Європи з біатлону: Меркушина фінішувала 5-ю, Семеренко – 9-а

Чемпіонат Європи з біатлону завершився у білоруських Раубічах. 1-го березня відбулася жіноча гонка переслідування.

Результати гонки

1. Юлія Кручінкіна (Білорусь)

2. Крістіна Резцова (Росія)

3. Елізабет Хогберг (Швеція)

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5. Анастасія Меркушина (Україна)

9. Валентина Семеренко

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

Хід боротьби

Елізабет Хогберг, яка напередодні виграла спринт, після двох вогневих рубежів зберігала лідерство у гонці. Стартувавши першою, шведка на двох стрільбах допустила тільки один промах.

Понад 20 секунд Хогберг програвали українка Валентина Семеренко, білоруска Ірина Кривко та росіянка Крістіна Резцова.

З цієї четвірки тільки Семеренко відпрацювала на перших двох вогневих рубежах чисто.

Після першої "стійки" Хогберт зберегла лідерство. Росіянка Резцова, відпрацювавши на нуль, вийшла зі стадіону другою. Семеренко та Круйко допустили по промаху та пропустили вперед Юлію Кручінкіну.

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На останній стрільбі Хогберг несподівано не закрила дві мішені. Також по промаху допустили Резцова та Круйко. На жаль, Семеренко помилками суперниць не скористалася, пішовши на два штрафні кола.

Прекрасна стрільба дозволила Кручінкіній здобути перемогу. Росіянка Резцова фінішувала другою. Бронзу здобула шведка Хогберг.

Четвертою фінішувала українка Анастасія Меркушина. Українка всю гонку тримала у топ-10. Допустивши у гонці тільки два промахи на стрільбі, Меркушина програла Кручінкіній майже хвилину.

Валентина Семеренко через два промахи на останній стрільбі відкотилася на 7-у позицію.

Українки Юлія Журавок, Віта Семеренко та Дарія Блашко вирішили не стартувати в гонці.