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Чемпіонат Європи з біатлону: Олена Підгрушна стала срібною призеркою

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Олена Підгрушна / shotam.info

У Раубічах (Білорусь) в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбувся фінал суперспринту у жінок. Олена Підгрушна здобула срібну нагороду.

Результати гонки

1. Євгенія Павлова (Росія)
2. Олена Підгрушна (Україна)
3. Анаїс Шевальє (Франція)
...

4. Валентина Семеренко (Україна)
6.Анастасія Меркушина (Україна)
16. Віта Семеренко (Україна)
18. Юлія Журавок (Україна)

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Новою дисципліною у біатлоні розпочався чемпіонат Європи у Білорусії. 

У фінал суперспринту жіночої гонки пробилися аж п'ять українок: Віта та Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок. Це найбільше представництво у фіналі жіночого суперспринту серед усіх країн.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Юлія Журавок Анастасія Меркушина Віта Семеренко Валентина Семеренко Олена Підгрушна Спорт Новини біатлону
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