Чемпіонат Європи з біатлону: Олена Підгрушна стала срібною призеркою
У Раубічах (Білорусь) в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбувся фінал суперспринту у жінок. Олена Підгрушна здобула срібну нагороду.
Результати гонки
1. Євгенія Павлова (Росія)
2. Олена Підгрушна (Україна)
3. Анаїс Шевальє (Франція)
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4. Валентина Семеренко (Україна)
6.Анастасія Меркушина (Україна)
16. Віта Семеренко (Україна)
18. Юлія Журавок (Україна)
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Новою дисципліною у біатлоні розпочався чемпіонат Європи у Білорусії.
У фінал суперспринту жіночої гонки пробилися аж п'ять українок: Віта та Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок. Це найбільше представництво у фіналі жіночого суперспринту серед усіх країн.
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