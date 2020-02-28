Чемпіонат Європи з біатлону: Прима та Підручний пропустять спринт, побіжить молодь
У суботу, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах відбудуться спринтерські гонки у чоловіків і жінок.
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29 лютого в 11:30 на старт вийдуть чоловіки. Нашу країну в цій гонці представлять:
3. Руслан Ткаленко;
61. Антон Дудченко;
102. Сергій Семенов;
111. Богдан Цимбал.
О 14:30 на старт вийдуть жінки. Там за нашу команду бігти:
5. Валя Семеренко
33. Юлія Журавок
35. Анастасія Меркушина
66. Віта Семеренко
91. Юлія Джима;
105. Дарія Блашко.
- На чемпіонаті Європи з біатлону Дмитро Підручний виборов бронзову нагороду у суперспринті.
- Олена Підгрушна здобула срібну нагороду у суперспринті серед жінок.
- В змішаній одиночній естафеті Україна виборола бронзу.
- А в класичній змішаній естафеті українці тріумфували із золотом.
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