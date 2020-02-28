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Чемпіонат Європи з біатлону: Прима та Підручний пропустять спринт, побіжить молодь

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Збірна України з біатлону / biathlon.com.ua

У суботу, 29 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах відбудуться спринтерські гонки у чоловіків і жінок.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

29 лютого в 11:30 на старт вийдуть чоловіки.  Нашу країну в цій гонці представлять:

3. Руслан Ткаленко;
61. Антон Дудченко;
102. Сергій Семенов;
111. Богдан Цимбал.

О 14:30 на старт вийдуть жінки. Там за нашу команду бігти:

5. Валя Семеренко
33. Юлія Журавок
35. Анастасія Меркушина
66. Віта Семеренко
91. Юлія Джима;
105. Дарія Блашко.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Сергій Семенов Юлія Журавок Дарія Блашко Віта Семеренко Юлія Джима Руслан Ткаленко Анастасія Меркушина Новини біатлону
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