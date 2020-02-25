Чемпіонат Європи з біатлону: Україна оголосила бойовий склад
Збірна України з біатлону оголосила склад на чемпіонат Європи. Континентальна першість проходитиме у Раубічах (Білорусь) з 26 лютого до 1 березня.
До складу чоловічої та жіночої команди потрапили ті, хто нещодавно виступав в Антхольці на чемпіонаті світу.
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Склад жіночої команди
- Олена Підгрушна
- Юлія Джима
- Віта Семеренко
- Валентина Семеренко
- Анастасія Меркушина
- Юлія Журавок
- Дар’я Блашко
Окрім Журавок та Блашко, усі інші біатлоністи виступали в Антхольці.
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Склад чоловічої команди
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергій Семенов
- Богдан Цимбал
- Руслан Ткаленко
У чоловічій команді на чемпіонаті світу не виступав тільки Богдан Цимбал.
Загалом на чемпіонаті Європи з біатлону вболівальників чекає 10 гонок.
Результати чемпіонату Європи з біатлону – читайте на сайті Спорт24.
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