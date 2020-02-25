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Чемпіонат Європи з біатлону: Україна оголосила бойовий склад

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Чемпіонат Європи з біатлону: Україна оголосила бойовий склад / GETTY IMAGES

Збірна України з біатлону оголосила склад на чемпіонат Європи. Континентальна першість проходитиме у Раубічах (Білорусь) з 26 лютого до 1 березня.

До складу чоловічої та жіночої команди потрапили ті, хто нещодавно виступав в Антхольці на чемпіонаті світу.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

Склад жіночої команди

  • Олена Підгрушна
  • Юлія Джима
  • Віта Семеренко
  • Валентина Семеренко
  • Анастасія Меркушина
  • Юлія Журавок
  • Дар’я Блашко

Окрім Журавок та Блашко, усі інші біатлоністи виступали в Антхольці.

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Склад чоловічої команди

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергій Семенов
  • Богдан Цимбал
  • Руслан Ткаленко

У чоловічій команді на чемпіонаті світу не виступав тільки Богдан Цимбал.

Загалом на чемпіонаті Європи з біатлону вболівальників чекає 10 гонок.

Результати чемпіонату Європи з біатлону – читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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