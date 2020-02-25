Чемпіонат Європи з біатлону: Україна оголосила бойовий склад

Збірна України з біатлону оголосила склад на чемпіонат Європи. Континентальна першість проходитиме у Раубічах (Білорусь) з 26 лютого до 1 березня.

До складу чоловічої та жіночої команди потрапили ті, хто нещодавно виступав в Антхольці на чемпіонаті світу.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону 2020: розклад гонок та де дивитися

Склад жіночої команди

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Віта Семеренко

Валентина Семеренко

Анастасія Меркушина

Юлія Журавок

Дар’я Блашко

Окрім Журавок та Блашко, усі інші біатлоністи виступали в Антхольці.

Це цікаво: Чемпіонат світу з біатлону: збірна України встановила унікальне досягнення

Склад чоловічої команди

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Сергій Семенов

Богдан Цимбал

Руслан Ткаленко

У чоловічій команді на чемпіонаті світу не виступав тільки Богдан Цимбал.

Загалом на чемпіонаті Європи з біатлону вболівальників чекає 10 гонок.

Результати чемпіонату Європи з біатлону – читайте на сайті Спорт24.