Чемпіонат Європи з біатлону: українці залишилися без медалей у спринті

На чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах (Білорусь) відбулася чоловіча спринтерська гонка. Українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі.

Результати гонки

1. Матвій Єлісєєв (Росія)

2. Андрейс Расторгуєвс (Латвія)

3. Андерсен Александер-Фьельд (Норвегія)

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22. Сергій Семенов (Україна)

33. Руслан Ткаленко

63. Богдан Цимбал

87. Антон Дудченко

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

Росіянин Єлісєєв допустив один промах, але продемонстрував високу дистанційну швидкість. Це дозволило йому виграти золото, випередивши латвійця Расторгуєвса на 4 секунди. Третім на подіум став норвежець Александер-Фьельд.

Українські біатлоністи не змогли поборотися за нагороди, хоча у всіх попередніх гонках на чемпіонаті Європи здобували бодай одну медаль.

Найкращий результат з представників України продемонстрував Сергій Семенов – 22-а сходинка. 33-е місце посів Руслан Ткаленко.

Саме Семенов і Ткаленко представлять Україну в гонці переслідування, яка відбудеться 1 березня.