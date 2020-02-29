Чемпіонат Європи з біатлону: українці залишилися без медалей у спринті
На чемпіонаті Європи з біатлону в Раубічах (Білорусь) відбулася чоловіча спринтерська гонка. Українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі.
Результати гонки
1. Матвій Єлісєєв (Росія)
2. Андрейс Расторгуєвс (Латвія)
3. Андерсен Александер-Фьельд (Норвегія)
...
22. Сергій Семенов (Україна)
33. Руслан Ткаленко
63. Богдан Цимбал
87. Антон Дудченко
До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік
Росіянин Єлісєєв допустив один промах, але продемонстрував високу дистанційну швидкість. Це дозволило йому виграти золото, випередивши латвійця Расторгуєвса на 4 секунди. Третім на подіум став норвежець Александер-Фьельд.
Українські біатлоністи не змогли поборотися за нагороди, хоча у всіх попередніх гонках на чемпіонаті Європи здобували бодай одну медаль.
Найкращий результат з представників України продемонстрував Сергій Семенов – 22-а сходинка. 33-е місце посів Руслан Ткаленко.
Саме Семенов і Ткаленко представлять Україну в гонці переслідування, яка відбудеться 1 березня.
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