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Чемпіонат Європи з біатлону: збірна України після першої гонки залишилася без лідера

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Олена Підгрушна / Фото з відкритих джерел

27 лютого другим змагальним днем продовжиться чемпіонат Європи в білоруських Раубічах. Сьогодні відбудуться дві змішані естафети: одиночна і класична.

Однак в наступних гонках єврофоруму в Білорусі більше не виступить Олена Підгрушна. Як повідомив тренер команди Валерій Лєсніков, капітан жіночої команди поїде на кілька днів додому.

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Після відпочинку тернополянка приєднається до збірної в Раубічах, щоб з усіма разом відправитися на наступний етап Кубка світу в Чехію. Напередодні Підгрушна взяла срібло чемпіонату Європи в суперспринті. Сама спортсменка після успіху сказала:

Потрібно на кілька днів відволіктися, відпочити, можливо, додому з'їздити на пару днів. Варто відпочити просто, адже багато було стресу, багато хвилювань, відповідальності, переживання для мене. Біжу і думаю: "Може, медаль, і, можливо, мене додому відпустять?"

Додамо, що у фінал суперспринту жіночої гонки пробилися аж п'ять українок: Віта та Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок. Це найбільше представництво у фіналі жіночого суперспринту серед усіх країн.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олена Підгрушна Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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