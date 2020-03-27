Чемпіонати України з волейболу завершили без визначення переможців

Федерація волейболу України прийняла рішення не догравати сезон через пандемію коронавірусу. Чоловічу та жіночу Суперліги завершили без визначення переможців.

Члени Виконкому ФВУ вирішили завершити чемпіонат без визначення лауреатів і, відповідно, без вручення медалей.

За відповідне рішення проголосували 19 членів Виконкому, інформує сайт ФВУ.

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Також прийнято рішення, що представники України в єврокубках будуть визначені на майбутньому спеціальному засіданні Виконкому ФВУ.

Президент національної федерації Михайло Мельник звернувся до команд-аутсайдерів. Він заявив, що наразі не йдеться про їхнє можливе пониження у класі.

За його словами, на наступному засіданні Виконкому ФВУ буде стояти питання про збільшення представництва у чоловічій та жіночій Суперлігах до 10 учасників.

До зупинки волейбольних чемпіонатів у чоловіків лідирували "Барком-Кажани", а в жінок – "Прометей".

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Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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