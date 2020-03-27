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Чемпіонати України з волейболу завершили без визначення переможців

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Чемпіонати України з волейболу завершили без визначення переможців / facebook.com/barkomkazhany

Федерація волейболу України прийняла рішення не догравати сезон через пандемію коронавірусу. Чоловічу та жіночу Суперліги завершили без визначення переможців.

Члени Виконкому ФВУ вирішили завершити чемпіонат без визначення лауреатів і, відповідно, без вручення медалей.

За відповідне рішення проголосували 19 членів Виконкому, інформує сайт ФВУ.

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Також прийнято рішення, що представники України в єврокубках будуть визначені на майбутньому спеціальному засіданні Виконкому ФВУ.

Президент національної федерації Михайло Мельник звернувся до команд-аутсайдерів. Він заявив, що наразі не йдеться про їхнє можливе пониження у класі.

За його словами, на наступному засіданні Виконкому ФВУ буде стояти питання про збільшення представництва у чоловічій та жіночій Суперлігах до 10 учасників.

До зупинки волейбольних чемпіонатів у чоловіків лідирували "Барком-Кажани", а в жінок – "Прометей".

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на 27 березня в Україні підтвердили 226 випадків зараження коронавірусом. П'ятеро людей (4 жінки та 1 чоловік) померли. Четверо осіб видужали.
  • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
  • В Україні закриті всі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюють тільки аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
  • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
  • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
  • З 27 березня Україна зупиняє будь-який пасажирський рух через кордони України в обидва боки.


Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Волейбол
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