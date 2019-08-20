Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон

15-го червня футболісти збірної України U-20 вперше в історії стали чемпіонами світу. Молоді гравці своїм яскравим виступом "постукали" у двері великого футболу. Історичний виступ дозволив українським гравцям розраховувати на хороші контракти на клубному рівні. Де зараз чемпіони світу – читайте у матеріалі Спорт24.

Андрій Лунін

На чемпіонат світу Андрій Лунін їхав ще гравцем "Леганеса", куди його на правах оренди віддав мадридський "Реал".

Влітку український футболіст відправився на збори з "вершковими", однак не зумів закріпитися у складі мадридців. "Реал" віддав Луніна в оренду у "Вальядолід", де Андрій і проведе наступний сезон.

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Владислав Кучерук

На чемпіонаті світу Кучерук відіграв тільки півфінальний матч проти Італії. Владислав змушений був замінити Луніна, який відправився на матчі національної збірної України.

Кучерук продовжує бути воротарем київського "Динамо". Та за киян талановитий 20-річний голкіпер не провів жодної хвилини у новому сезоні.

Дмитро Різник

20-річний Дмитро у збірній України на чемпіонаті світу в Польщі задовольнився роллю третього воротаря. У Різника контракт з полтавською "Ворсклою", однак за основну команду він досі не грав.

Денис Попов

Один з ключових футболістів збірної України U-20 Денис Попов переведений в основний склад київського "Динамо". Талановитий оборонець поки не провів жодного матчу за столичний клуб у сезоні 2019/2020.

Прямим конкурентом Попова в "Динамо" є Микита Бурда. Можливо, новий тренер киян Олексій Михайличенко дасть шанс Денису.

Валерій Бондар

20-річний капітан збірної України U-20 став футболістом головної команди донецького "Шахтаря". Але, як і Попов у "Динамо", Валерій поки не зіграв жодного поєдинку за основну команду.

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Ігор Снурніцин

19-річний оборонець Ігор Снурніцин ще у 2018 році був переведений в основну команду донецького "Олімпіка".

У новому сезоні Ігор встиг провести за донеччан один матч. Він зіграв у чемпіонаті України проти "Олександрії". "Олімпік" програв матч.

Данило Бескоровайний

20-річний Дмитро розпочав сезон у новій команді. Важливий гравець збірної України, який виступає у Словаччині, перейшов у клуб "Дунайска-Стреда". Бескоровайний перейшов на правах оренди з клубу "Земплін" (Михайлівці).

За новий клуб українець відіграв три поєдинки (1 матч у рамках кваліфікації Ліги Європи проти "Атромітоса"). Команда Данила вилетіла з кваліфікації.

Олександр Сафронов

Сафронов після того, як з "Дніпром-1" вийшов в Українську прем’єр-лігу, продовжує захищати кольори дніпрян.

У новому сезоні 20-річний оборонець відіграв три повні матчі за "Дніпро-1" у чемпіонаті України. У цих поєдинках дніпряни перемогли "Олімпік", зіграли внічию із "Зорею" та програли "Десні".



Фото: fifa.com

Олег Веремієнко

Оборонець "Карпат" разом з Дмитром Різником не зіграли на чемпіонаті світу жодної хвилини. На футбольну першість у Польщі Олег їхав футболістом ФК "Калуш", який виступає у Другій лізі України.

Веремієнко захищав кольори команди з Івано-Франківщини на правах оренди. Влітку Олег повернувся до структури "Карпат", але поки не був переведений до головної команди "левів".

Віктор Корнієнко

Вихованець донецького "Шахтаря" Корнієнко новий сезон розпочав у "Маріуполі". Донеччани віддали оборонця "азовцям" в оренду.

Корнієнко проведе в "Маріуполі" наступний сезон. На старті чемпіонату України Віктор відіграв тільки один поєдинок. Ще одна гра в активі Віктора в рамках Ліги Європи проти АЗ. Як відомо, "Маріуполь" програв за сумою двох матчів.

Юхим Конопля

Крайній оборонець Юхим Конопля запам’ятався яскравими діями на чемпіонаті світу. Футболіст активно грав на фланзі захисту й прекрасно підключався до атак.

Влітку футболіст, щоб мати більше ігрової практики перейшов у чернігівську "Десну". Вихованець донецького "Шахтаря" підсилив "сіверян" на правах оренди.

У новому сезоні за "Десну" Юхим з’явився у двох матчах. Але сукупно Конопля відіграв тільки 7 хвилин.

Максим Чех

Вихованець "Шахтаря" Максим Чех, як більшість його партнерів, покинув донецький клуб на правах оренди. Максим приєднався до Корнієнка та Кащука в "Маріуполі".

На старті сезону 2019/2020 Максим відіграв за команду Олександра Бабича чотири матчі. Загалом Чех провів на полі 290 хвилин. Також в активі Максима матч кваліфікації Ліги Європи проти АЗ.

Кирило Дришлюк

Дришлюк, який був важливим гравцем команди Олександра Петракова на польських полях, продовжує виступати за "Олександрію". До команди з однойменного міста Кирило приєднався ще в минулому сезоні.

Дришлюк поки не зіграв за команду Володимира Шарана жодної хвилини.

Олексій Хахльов

На чемпіонат світу Олексій їхав ще гравцем іспанського клубу "Сан-Ігнасіо", де він виступав на правах оренди. "Сан-Ігнасіо" виступає у третьому дивізіоні Іспанії.

Влітку Хахльов повернувся в "Алавес" B. Однак за іспанський клуб він поки не провів жодної гри. "Алавес" B виступає у другому дивізіоні Іспанії.

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Сергій Булеца

Закарпатський футболіст Сергій Булеца влітку змінив клубну прописку. Сергій перейшов на правах оренди з київського "Динамо" у "Дніпро-1". За новий клуб Сергій встиг відіграти три матчі, забив 1 гол та віддав одну результативну передачу.

Булеца за підсумками чемпіонату світу отримав "срібний м’яч". Він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Микола Мусолітін

Микола разом з "Чорноморцем" за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу України. 20-річний півзахисник вирішив не покидати одеський клуб і допомагає "морякам" повернутися в УПЛ.

У Першій лізі Микола встиг зіграти три поєдинки. У його активі один гол та результативна передача. Микола є вихованцем "Чорноморця".

Георгій Цітаішвілі

Атакувальний півзахисник "Динамо" став однією з головних зірок чемпіонату світу в складі збірної України. За основну команду "Динамо" Георгій вже відіграв 9 матчів.

У новому сезоні Цітаішвілі з’являвся у футболці "Динамо" у матчі за Суперкубок України. Кияни перемогли "Шахтар" з рахунком 2:1, а Георгій відіграв 16 хвилин.



Фото: fifa.com

Олексій Кащук

19-річний атакувальний півзахисник Кащук є вихованцем донецького "Шахтаря". Влітку Кащук перебрався в "Маріуполь" заради ігрової практики.

За "азовців" Олексій вже виходив у трьох поєдинках, сукупно зігравши 60 хвилин. Сім хвилин чемпіон світу відіграв за "Маріуполь" у Лізі Європи проти АЗ.

Владислав Супряга

Супряга, який забив два голи у фіналі чемпіонату світу, разом з Булецою перебрався у "Дніпро-1". Владислав також підсилив команду Дмитра Михайленка на правах оренди.

У першому ж поєдинку за дніпрян Супряга забив гол у ворота "Олімпіка" і його команда здобула перемогу. Загалом Владислав відіграв три поєдинки і в його активі також результативна передача в матчі проти того ж таки "Олімпіка".

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Данило Сікан

Взимку 2019 року Сікан перейшов з львівських "Карпат" у донецький "Шахтар". "Гірники" відразу віддали Данила в оренду в "Маріуполь". На чемпіонаті світу Сікан забив чотири голи й допоміг загальному успіху команді Петракова.

Влітку "Шахтар" очолив новий тренер Луїш Каштру. Португалець вирішив не відправляти Сікана в оренду, відтак на цей момент Данило в "Шахтарі". У новому сезоні Данило відіграв за чемпіонів України 22 хвилини. Сікан зіграв зазначений час у матчі чемпіонату України проти "Карпат".

Денис Устименко

Устименко потрапив у структуру "Олександрії" ще влітку 2018 року. Денис перейшов зі "Сталі". Однак у новому сезоні Устименко досі не провів за "Олександрію" жодної хвилини. У минулому сезоні в активі Дениса 33 ігрові хвилини.