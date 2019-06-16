Чемпіони світу з футболу Булеца та Супряга покинуть "Динамо" влітку

Чемпіони світу у складі збірної України з футболу U-20 Сергій Булеца та Владислав Супряга влітку 2019 року покинуть київське "Динамо".

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Обидва гравці відправляться в оренду, щоб отримати ігрову практику, повідомляє Tribuna.com. Вони будуть виступати за клуб "Дніпро-1", який здобув право виступити в УПЛ наступного сезону.

Варто додати, що Супряга перейшов у "Динамо" якраз з "Дніпро-1". У сезоні, що минув, гравець зіграв у 10 матчах за київську команду, в яких віддав лише одну результативну передачу.

Щодо Булеци, то він поки не дебютував на дорослому рівні. До цього він виступав лише за юнацькі (U-19) та молодіжні (U-21) команди "Динамо". На Чемпіонаті світу футболіст забив три голи та віддав дві результативні передачі, за що отримав "Срібний м'яч".

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За "Динамо" також виступають й інші чемпіони – воротар Владислав Кучерук, захисник Денис Попов та півзахисник Георгій Цітаішвілі.