Чемпіонів відрізняє те, що вони здатні відшукати сили йти далі: Беленюк підтримав Гвоздика
Український борець та депутат Верховної Ради Жан Беленюк підтримав Олександра Гвоздика після поразки Артуру Бетербієву. Жан присвятив Гвоздику допис у фейсбуці.
Беленюк написав, що великих чемпіонів відрізняє те, що після будь-якої невдачі, вони здатні відшукати в собі сили йти далі.
Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою
Це спорт, тут бувають як феноменальні перемоги, так і прикрі поразки! Великих чемпіонів відрізняє лише те, що після будь-якої невдачі, вони здатні відшукати в собі сили йти далі! Наше завдання, як відданих уболівальників, лише підтримати! Упевнений, Сашко себе ще проявить, адже #віннашчемпіон,
– написав Беленюк.
Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.
Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.