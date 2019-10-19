Чемпіонів відрізняє те, що вони здатні відшукати сили йти далі: Беленюк підтримав Гвоздика

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Український борець та депутат Верховної Ради Жан Беленюк підтримав Олександра Гвоздика після поразки Артуру Бетербієву. Жан присвятив Гвоздику допис у фейсбуці.

Беленюк написав, що великих чемпіонів відрізняє те, що після будь-якої невдачі, вони здатні відшукати в собі сили йти далі.

Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

Це спорт, тут бувають як феноменальні перемоги, так і прикрі поразки! Великих чемпіонів відрізняє лише те, що після будь-якої невдачі, вони здатні відшукати в собі сили йти далі! Наше завдання, як відданих уболівальників, лише підтримати! Упевнений, Сашко себе ще проявить, адже #віннашчемпіон,
– написав Беленюк.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв Жан Беленюк
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