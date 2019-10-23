Чемпіонка Паралімпійських ігор Маріке Вервурт здійснила евтаназію

Бельгійська спортсменка Маріке Вервурт здійснила евтаназію. Переможниці Паралімпіади-2012 було 40 років.

Маріке Вервурт, яка страждала на прогресивне захворювання м'язів, хотіла зробити евтаназію ще після Паралімпіади-2016 в Ріо. Однак тоді так і не наважилася. Зробила вона це у 2019 році, пише BBC. При цьому що хвороба Вервурт викликала постійний біль, судоми, параліч в її ногах та не давала можливість нормально спати.

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Евтаназія – це практика припинення життя людини, яка страждає невиліковним захворюванням і яка внаслідок цього захворювання відчуває нестерпні страждання, на її прохання.

"Я відчуваю себе дуже, дуже погано, в мене відбуваються епілептичні напади. Я плачу, кричу через біль. Мені потрібно багато знеболювальних препаратів, валій, морфін. Дуже багато людей запитують мене, як можливо, що ти можеш мати такі хороші результати та ще досі посміхатися, попри такий біль, який з'їдає твої м'язи. Для мене спорт та гонки на інвалідному візку – це свого роду ліки", – розповідала Маріке Вервурт в інтерв'ю BBC у 2016 році.



Маріке Вервурт та її лабрадор Зенн

Маріке Вервурт здобула золото в гонці на інвалідних візках T52 на 100 м в Лондоні 2012 року, а також срібло в гонці на інвалідних візках T52 на 200 м. На Паралімпіаді в Ріо у 2016 році вона виборола срібло в T51/52 на 400 м та бронзу в T51/52 на 100 м.

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Варто зазначити, що евтаназія в Бельгії дозволена з 2008 року.