Чемпіонка світу Білодід заспівала гімн під час нагородження: відео

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / Фото з відкритих джерел

18-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу. Українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії.

У фіналі Дарія перемогла японку Фуну Тонако. На старті зустрічі їй вдався кидок, чого вистачило для захисту звання чемпіонки світу.

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Білодід боролася у ваговій категорії до 48 кг. На момент перемоги їй було 18 років та 11 місяців. Білодід з листопада 2017 року програла тільки одну сутичку.

Це сталося на Гран-прі в Тбілісі, коли українка програла у фіналі. За цей час Білодід стала чемпіонкою світу у двох вікових категоріях, стала чемпіонкою Європи та Європейських ігор.

Після нагородження на чемпіонаті світу 2019 року Дарія на п'єдесталі пошани заспівала національний гімн України.

Відео нагородження Дарії Білодід

 

 

Чемпіонат світу з дзюдо тільки розпочався в Токіо. Триватиме він до 1 вересня. Загалом Україну на цьому турнірі представлятимуть десять спортсменів: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва – до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг); жінки – Дар'я Білодід, Марина Черняк (обидві – до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова (обидві – понад 78 кг).

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Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
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