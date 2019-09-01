Чемпіонка US Open після перемоги покликала суперницю на інтерв'ю: обидві тенісистки розплакалися

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Коко Гауфф – Наомі Осака
Коко Гауфф – Наомі Осака / twitter.com/usopen

Чинна чемпіонка US Open Наомі Осака у третьому колі нинішнього турніру обіграла 15-річну господарку кортів Коко Гауфф. Японка здобула перемогу у двох сетах з рахунком 6:3, 6:0.

Після матчу перша ракетка світу запропонувала засмученій суперниці дати спільне інтерв'ю на корті.

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Гауфф – наймолодша учасниця третього кола US Open після Анни Курнікової у 1996-му. Спершу вона відмовилася від інтерв'ю, але в підсумку все ж поспілкувалася з Мері-Джо Фернандес.

Крізь сльози вона подякувала трибунам за підтримку, а потім сказала, що не хоче забирати момент в Осаки, яка заслужила перемогу.

21-річна Осака потім звернулася до членів команди Гауфф, яких знає по тренувальній базі у Флориді, коли Гауфф ще була дитиною: "Ви виростили неймовірну тенісистку", – після чого розплакалася сама.

На US Open продовжує боротьбу українка Еліна Світоліна. П'ята ракетка світу 2-го вересня в 1/8 фіналу проведе матч з Медісон Кіз.

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Теги: Спорт Теніс US Open
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