Чемпіонка Європейських ігор публічно посварилася з президентом Федерації велоспорту України

Між чемпіонка II Європейські ігор в Мінську в гонці за очками велосипедисткою Ганною Соловей і президентом Федерації велосипедного спорту України Олександром Башенко стався конфлікт.

Спортсменка та функціонер вступили в публічну дискусію в Facebook під одним із записів в офіційній групі Федерації.

Як це було: Українська велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою Європейських ігор 2019 у Мінську

Ганні Соловей не сподобалося, що з її золотом привітали главу Київської міської федерації велосипедного спорту Мухомора С.В., оскільки, за її словами, він не має до її успіху ніякого відношення.

У свою чергу, Башенко відповів, що в її успіху є велика заслуга федерації, з чим сама Соловей не погодилася.

На рахунку української команди 51 медаль на других Європейських іграх, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.