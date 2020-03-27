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Чемпіонські бої Ломаченка і Постола хочуть провести вчасно попри карантин у США

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Василь Ломаченко і Боб Арум / GETTY IMAGES

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, розповів, коли відбудуться поєдинки за участю українців Василя Ломаченка та Віктора Постола. Василь повинен зустрітися з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (30 травня), а Постол – з чемпіоном WBC і WBO Хосе Карлосом Раміресом (9 травня).

Попри карантин у США, введений для боротьби з пандемією коронавірусу, Арум все ще сподівається зберегти боксерські шоу, заплановані на травень.

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У коментарі badlefthook.com він заявив, що компанія не призначала нову дату для бою Ломаченко – Лопес.

Водночас Арум розуміє, що вже зараз треба думати про перенесення цих поєдинків

Ми сподіваємося врятувати травневі події. Я сподіваюся, що ми збережемо поєдинок Хосе Раміреса з Віктором Постолом. Я не буду нічого передбачати з приводу бою Ломаченко – Лопес. Все залежить від того, коли вдасться взяти коронавірус під контроль. Ми не призначили нову дату. Треба подивитися, як все складеться. Бій може відбутися в червні або липні. Ми досі хочемо провести поєдинок у Нью-Йорку,
– сказав Арум.

США вийшли на перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, ставши епіцентром пандемії. Там зафіксовано 85 991 випадок захворювання.

Ломаченко – Лопес: останні деталі

Поєдинок запланований на 30 травня у Нью-Йорку (США) на "Медісон-сквер-гарден". На кону двобою, ймовірно, стоятимуть всі чемпіонські пояси легкої ваги.

Через невизначеність долі двобою Василь Ломаченко вже повернувся в Україну.

Теофімо також вирішив покинути Нью-Йорк та підтвердив, що бій перенесуть через пандемію коронавірусу.

У рамках вечора боксу 30 травня хотів виступити Олександр Гвоздик. Проте українець відклав повернення у ринг саме через коронавірус.

Бій Постола вдруге перенесуть

Бій українця Віктора Постола з Хосе Карлосом Раміресом можуть вдруге перенести через коронавірус.

Поєдинок за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 1 лютого у Китаї.

Через коронавірус поєдинок перенесли у США на 9 травня. Та бій знову під загрозою зриву через коронавірус.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Віктор Постол Василь Ломаченко Бокс
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