Чемпіонський автобус команди зламався під час параду, футболістам довелося штовхати його: відео

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Чемпіонський автобус команди зламався під час параду, футболістам довелося штовхати його: відео

Англійський "Норвіч" виграв Чемпіоншип та наступного сезону виступатиме в Англійській прем'єр-лізі. З цієї нагоди вулицями міста пройшов чемпіонський парад, який закінчився курйозом.

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Автобус з футболістами, на яких були чемпіонські медалі, зламався по дорозі. Тож гравцям довелося вийти з нього. Деякі спортсмени вирішили "підштовхнути" автобус, щоб він продовжив свій маршрут.

Варто додати, що автобус зумів продовжити свій маршрут вулицями міста разом з футболістами. Вони дісталися до міської ради, де на площі разом з фанатами відсвяткували чемпіонство.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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