Чемпіонський бій Беленюка та коло пошани з українським прапором: відео

Жан Беленюк вдруге в кар'єрі виграв золото чемпіонату світу з вільної боротьби. У Казахстані Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца й став найкращим у ваговій категорії до 87 кілограмів

Після бою Жан зізнався, що йому було вкрай важко здолати угорського суперника, оскільки той надто добре оборонявся.

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Поєдинок Беленюка проти Лерінца виявився не надто видовищним. Борці зосередилися на тактичній боротьбі, яку виграв саме українець (2:1).

Жан Беленюк – Віктор Лерінц відео повного бою

Також після того, як Жан виграв золотому нагороду, він пройшов коло пошани з українським прапором.

NurSultan2019 Коло пошани на Barys Arena! #NurSultan2019 Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Згодом відбулася церемонія нагородження Жана, після якої пролунав гімн України.

Гімн України на Барис-Арені в м.Нур-Султан!! Дякуємо за перемогу @жан беленюк Опубліковано Посольство України в Республіці Казахстан Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу". Уже завтра, 17-го вересня, Жана чекає робота у Верховній Раді.