Чемпіонський бій Беленюка та коло пошани з українським прапором: відео
Жан Беленюк вдруге в кар'єрі виграв золото чемпіонату світу з вільної боротьби. У Казахстані Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца й став найкращим у ваговій категорії до 87 кілограмів
Після бою Жан зізнався, що йому було вкрай важко здолати угорського суперника, оскільки той надто добре оборонявся.
Читайте також: Депутат Беленюк про чемпіонство: Для мене важливо підтвердити, що можу поєднувати несумісні речі
Поєдинок Беленюка проти Лерінца виявився не надто видовищним. Борці зосередилися на тактичній боротьбі, яку виграв саме українець (2:1).
Жан Беленюк – Віктор Лерінц відео повного бою
Також після того, як Жан виграв золотому нагороду, він пройшов коло пошани з українським прапором.
NurSultan2019
Коло пошани на Barys Arena! #NurSultan2019Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Понеділок, 16 вересня 2019 р.
Згодом відбулася церемонія нагородження Жана, після якої пролунав гімн України.
Гімн України на Барис-Арені в м.Нур-Султан!! Дякуємо за перемогу @жан беленюкОпубліковано Посольство України в Республіці Казахстан Понеділок, 16 вересня 2019 р.
Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу". Уже завтра, 17-го вересня, Жана чекає робота у Верховній Раді.