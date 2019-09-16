Чемпіонський бій Беленюка та коло пошани з українським прапором: відео

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

Жан Беленюк вдруге в кар'єрі виграв золото чемпіонату світу з вільної боротьби. У Казахстані Беленюк здолав угорця Віктора Лерінца й став найкращим у ваговій категорії до 87 кілограмів

Після бою Жан зізнався, що йому було вкрай важко здолати угорського суперника, оскільки той надто добре оборонявся.

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Поєдинок Беленюка проти Лерінца виявився не надто видовищним. Борці зосередилися на тактичній боротьбі, яку виграв саме українець (2:1).

Жан Беленюк – Віктор Лерінц відео повного бою

Також після того, як Жан виграв золотому нагороду, він пройшов коло пошани з українським прапором.

 

 

NurSultan2019

Коло пошани на Barys Arena! #NurSultan2019

Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Понеділок, 16 вересня 2019 р.

 

 

Згодом відбулася церемонія нагородження Жана, після якої пролунав гімн України.

 

 

Гімн України на Барис-Арені в м.Нур-Султан!! Дякуємо за перемогу @жан беленюк

Опубліковано Посольство України в Республіці Казахстан Понеділок, 16 вересня 2019 р.

 

 

Жан Беленюк є депутатом Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу". Уже завтра, 17-го вересня, Жана чекає робота у Верховній Раді.

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Теги: Спорт Жан Беленюк Вільна боротьба Новини Спорту
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