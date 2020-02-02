Чемпіонський бій українця перенесуть через коронавірус у США

Титульний поєдинок українця Віктора Постола перенесуть із Китаю у США через спалах коронавірусу. Українець проведе бій за титули WBC і WBO проти Хосе Карлоса Раміреса.

Нова дата поєдинку поки невідома. Натомість бій, швидше за все, відбудеться у США, повідомляє Boxing News 24.

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Віцепрезидент Top Rank Карл Моретті повідомив, що в рамках вечора боксу з боєм Постол – Рамірес може пройти поєдинок чемпіона WBA та IBF в першій напівсередній вазі Джоша Тейлора і з Апінуном Хонгсонгом.

Бій Постол – Рамірес був запланований на 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але промоутерська компанія Top Rank перенесла поєдинок через коронавірус у Китаї.

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