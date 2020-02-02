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Чемпіонський бій українця перенесуть через коронавірус у США

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Віктор Постол / ktelegram.com

Титульний поєдинок українця Віктора Постола перенесуть із Китаю у США через спалах коронавірусу. Українець проведе бій за титули WBC і WBO проти Хосе Карлоса Раміреса.

Нова дата поєдинку поки невідома. Натомість бій, швидше за все, відбудеться у США, повідомляє Boxing News 24.

 До теми: Можливо, це мій останній шанс стати чемпіоном в такі роки, – Постол про бій з Раміресом

Віцепрезидент Top Rank Карл Моретті повідомив, що в рамках вечора боксу з боєм Постол – Рамірес може пройти поєдинок чемпіона WBA та IBF в першій напівсередній вазі Джоша Тейлора і з Апінуном Хонгсонгом.

Бій Постол – Рамірес був запланований на 1 лютого на китайському острові Хайнань. Але промоутерська компанія Top Rank перенесла поєдинок через коронавірус у Китаї.

Основне про смертельний коронавірус

  • Коронавірус спалахнув у Китаї і продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 2 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії померли 304 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Одужало 328 людей.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Віктор Постол
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