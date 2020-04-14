Чемпіонський бій Усика може пройти на НСК "Олімпійський" в Києві

Промоутерська компанія K2 Promotions Ukraine розглядає варіант проведення бою українця Олександра Усика на НСК "Олімпійський" в Києві.

Олександр Красюк, генеральний директор K2 Promotions Ukraine, розповів про плани організації бою Усика в Києві.

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"Ми про це дуже серйозно думаємо, щоб провести бій Усика на "Олімпійському". Для того, щоб продати арену, то суперник Усика, звичайно, не повинен виїжджати на візку. Це повинен бути бій за пояс чемпіона світу.

Це повинен бути серйозний суперник", – сказав Красюк в прямому ефірі Instagram UkraineBoxing.

Наступний бій український боксер повинен провести проти британця Дерека Чісори. Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні (Англія).

На жаль, поєдинок перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Переможець двобою Усик – Чісора вже в наступному поєдинку може зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Усик – офіційний претендент по лінії WBO.

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