У матчі 24 туру "Дніпро-1" на власному полі впевнено переміг "Олімпік". Після поєдинку своїми враженнями поділився президент дніпровського клубу Юрій Береза.

Коментар Береза дав клубному каналу у Youtube. Він виділив, що команда знаходиться у хорошому психологічному стані.

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Команда грала до останньої секунди або хвилини, але це через відсутність ігрової практики робляться дитячі помилки. Попереду ще багато матчів і ми зіграємося. Підходимо до того малюнку гри, який хотіли бачити, – прокоментував президент.

Підкреслив Береза і яскраву гру Сергія Кравченка: "Цей матч був гарним прикладом того, що якщо навіть є відсутність ігрової практики, майстерність, вибачте, не пропивається. Попри помилку Кравченко був ватажком і натхненником багатьох моментів. Рекомендую молодим гравцям вчитися у Сергія".

Додамо, що Булеца, Адамюк та Тейлор стали авторами яскравої перемоги дніпровського клубу. У нижній шістці команда посідає першу сходинку, випереджаючи "Маріуполь" на шість набраних пунктів, який до слова не зіграв свого поєдинку із львівськими "Карпатами".

Інтерв'ю Юрія Берези дивіться відео: