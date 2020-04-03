Через коронавірус в Україні перенесені головні бігові події Run Ukraine: деталі
У зв’язку зі пандемією коронавірусу COVID-19 та карантином в Україні та задля безпеки учасників бігових заходів компанія-організатор Run Ukraine прийняла рішення про зміну календаря змагань.
Про це повідомили організатори наймасштабніших бігових подій України Run Ukraine. Усі заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будуть проведені у другому півріччі.
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Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року:
- 23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON
- 19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON
- 11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON
- 31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON
- 22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON
- 6 грудня 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON
- 20 грудня 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON
Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги. Для цього до 1 липня 2020 року потрібно написати на пошту.
Run Ukraine переглянув правила отримання медалі фінішера Бігової Ліги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Так, учасникам буде дозволено пропустити один старт. Тож фінальну медаль фінішера Бігової Ліги Українських Мейджорів отримають всі бігуни, які упродовж сезону візьмуть участь у 6 або 7 заходах Ліги.
Заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 зберуть на стартах понад 55 тисяч учасників.
Планувалося, що сезон наймасштабнішої бігової ліги України розпочнеться 4-5 квітня Київським півмарафоном, у якому мали взяти участь 16 500 бігунів з України та з-за кордону. Втім, через коронавірус організаторам довелося його перенести на осінь.
Конкурс від Run Ukraine
Організатори створили челендж "Тренуюсь вдома". Потрібно зробити фото або відео домашнього тренування та викласти у своєму інстаграмі та позначити #тренуюсь_вдома. Кожного тижня організатори будуть обирати випадкових переможців та розігрувати місячний запас води Моршинська, а також дещо цікаве та корисне.
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