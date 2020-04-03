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Через коронавірус в Україні перенесені головні бігові події Run Ukraine: деталі

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Run Ukraine / facebook.com/runukraine.org

У зв’язку зі пандемією коронавірусу COVID-19 та карантином в Україні та задля безпеки учасників бігових заходів компанія-організатор Run Ukraine прийняла рішення про зміну календаря змагань.

Про це повідомили організатори наймасштабніших бігових подій України Run Ukraine. Усі заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будуть проведені у другому півріччі.

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Через коронавірус змінено дати проведення бігових заходів від Run Ukraine у 2020 році Усі заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будуть проведені у другому півріччі. У зв’язку зі світовою пандемією ? коронавірусу COVID-19 та карантинними заходами в Україні та задля безпеки учасників бігових заходів компанія-організатор Run Ukraine прийняла рішення про зміну календаря Бігової Ліги Українських Мейджорів 2020. Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року: ‍♂️ 23 серпня 2020 – 5th Molokiya Lviv Half Marathon 2020 ‍♀️ 19-20 вересня 2020 – 10th Work.ua Kyiv Half Marathon ‍♂️ 11 жовтня 2020 – 5th Tavria V Odesa Half Marathon 2020 ‍♀️ 31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th Wizz Air Kyiv City Marathon 2020 ‍♂️ 22 листопада 2020 – 5th Interpipe Dnipro Half Marathon 2020 ‍♀️ 6 грудня 2020 – 1st Run Ukraine Kharkiv Half Marathon 2020 ‍♂️ 20 грудня 2020 – 4th Zaporizhstal Half Marathon 2020 ️Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги. Для цього до 1 липня 2020 року потрібно написати на пошту [email protected] Більше інформації тут: https://bit.ly/2Jzf0Ck

Допис, поширений Run Ukraine (@runukraine_org)

Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року:

  • 23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON
  • 19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON
  • 11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON
  • 31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON
  • 22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON
  • 6 грудня 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON
  • 20 грудня 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON

Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги. Для цього до 1 липня 2020 року потрібно написати на пошту.

Run Ukraine переглянув правила отримання медалі фінішера Бігової Ліги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Так, учасникам буде дозволено пропустити один старт. Тож фінальну медаль фінішера Бігової Ліги Українських Мейджорів отримають всі бігуни, які упродовж сезону візьмуть участь у 6 або 7 заходах Ліги.

Заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 зберуть на стартах понад 55 тисяч учасників.

Планувалося, що сезон наймасштабнішої бігової ліги України розпочнеться 4-5 квітня Київським півмарафоном, у якому мали взяти участь 16 500 бігунів з України та з-за кордону. Втім, через коронавірус організаторам довелося його перенести на осінь.

Конкурс від Run Ukraine

Організатори створили челендж "Тренуюсь вдома". Потрібно зробити фото або відео домашнього тренування та викласти у своєму інстаграмі та позначити #тренуюсь_вдома. Кожного тижня організатори будуть обирати випадкових переможців та розігрувати місячний запас води Моршинська, а також дещо цікаве та корисне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карантин — не привід розслабляти сідниці! Тримати себе у формі та зберігати фізичну активність можна і вдома. Навіть якщо у тебе немає бігової доріжки, гантелей та іншого спортивного інвентаря, ти можеш робити безліч вправ із власною вагою та підручними матеріалами. Навіть пляшки з водою стануть у нагоді:) Важливо підтримувати гідробаланс під час занять спортом, Моршинська Спорт допоможе підвищити ефективність домашніх тренувань. Аби підбадьорити тебе й запалити в тобі спортивний інтерес, генеральний менеджер Run Ukraine @chernitskyi_83 запускає спортивну гру — челендж #тренуюсь_вдома. Правила челенджу дуже прості: крок № 1 -зробити фото або відео домашнього тренування крок № 2 - запостити його у стрічку або сторіз з хештегом #тренуюсь_вдома крок № 3 -відмітити сторінку @runukraine_org та партнера челенджу @morshynska.ua і акаунти двох друзів, яким бажаєш передати естафету. крок № 4 - не забувати про гідробаланс під час тренувань;) До речі, кожного тижня ми будемо обирати випадкових переможців та розігрувати місячний запас @morshynska.ua, а також дещо цікаве та корисне:) Приймай спортивний виклик!

Допис, поширений Run Ukraine (@runukraine_org)

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт
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