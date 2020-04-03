Через коронавірус в Україні перенесені головні бігові події Run Ukraine: деталі

Про це повідомили організатори наймасштабніших бігових подій України Run Ukraine. Усі заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будуть проведені у другому півріччі.

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Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року:

23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

6 грудня 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON

20 грудня 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON

Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги. Для цього до 1 липня 2020 року потрібно написати на пошту.

Run Ukraine переглянув правила отримання медалі фінішера Бігової Ліги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Так, учасникам буде дозволено пропустити один старт. Тож фінальну медаль фінішера Бігової Ліги Українських Мейджорів отримають всі бігуни, які упродовж сезону візьмуть участь у 6 або 7 заходах Ліги.

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