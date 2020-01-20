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Через негоду в Австралії перенесли матч української тенісистки

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Даяна Ястремська / twitter.com/D_Yastremska

В понеділок, 20 січня, стартував перший з турнірів Grand Slam – Australian Open. Першою з українок мала зіграти Даяна Ястремська, але її матч перенесли.

Все через негоду, яка панує в Австралії. На зміну лісовим пожежам прийшли потужні зливи та грози. Тож матч першого кола Даяни Ястремської проти словенки Кайї Юван, що мав відбутися на корті №8, довелося перенести.

До слова: Стартує Australian Open-2020: з ким і коли зіграють українки

Загалом через негоду організатори були змушені перенести на вівторок, 21 січня, частину матчів.

Натомість свій матч таки розпочала Леся Цуренко, яка вже у першому матчі зіграє проти першої ракетки світу Ешлі Барті.

Що відомо про негоду в Австралії

  • У вересні 2019 року в Австралії через спеку виникло чимало лісових пожеж по всьому континенту. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів.
  • Через пожежі загинуло 28 осіб
  • Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
  • Пожежі були настільки потужні, що дим від них накривав сусідню Нову Зеландію, та навіть доходив до берегів Північної Америки.
  • На зміну пожежам Австралію накрили потужні зливи та грози. Вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 міліметрів дощу.
  • А після цього – пилові бурі. Сильні вітри та грози стали причиною виникнення пилової бурі, що занурила міста у темряву і покрила північний захід Австралії шаром червоного пилу.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Австралія Теніс Australian Open Даяна Ястремська
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