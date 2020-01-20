Через негоду в Австралії перенесли матч української тенісистки
В понеділок, 20 січня, стартував перший з турнірів Grand Slam – Australian Open. Першою з українок мала зіграти Даяна Ястремська, але її матч перенесли.
Все через негоду, яка панує в Австралії. На зміну лісовим пожежам прийшли потужні зливи та грози. Тож матч першого кола Даяни Ястремської проти словенки Кайї Юван, що мав відбутися на корті №8, довелося перенести.
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Загалом через негоду організатори були змушені перенести на вівторок, 21 січня, частину матчів.
Натомість свій матч таки розпочала Леся Цуренко, яка вже у першому матчі зіграє проти першої ракетки світу Ешлі Барті.
Що відомо про негоду в Австралії
- У вересні 2019 року в Австралії через спеку виникло чимало лісових пожеж по всьому континенту. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів.
- Через пожежі загинуло 28 осіб
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Пожежі були настільки потужні, що дим від них накривав сусідню Нову Зеландію, та навіть доходив до берегів Північної Америки.
- На зміну пожежам Австралію накрили потужні зливи та грози. Вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 міліметрів дощу.
- А після цього – пилові бурі. Сильні вітри та грози стали причиною виникнення пилової бурі, що занурила міста у темряву і покрила північний захід Австралії шаром червоного пилу.
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