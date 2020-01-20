Через негоду в Австралії перенесли матч української тенісистки

В понеділок, 20 січня, стартував перший з турнірів Grand Slam – Australian Open. Першою з українок мала зіграти Даяна Ястремська, але її матч перенесли.

Все через негоду, яка панує в Австралії. На зміну лісовим пожежам прийшли потужні зливи та грози. Тож матч першого кола Даяни Ястремської проти словенки Кайї Юван, що мав відбутися на корті №8, довелося перенести.

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Загалом через негоду організатори були змушені перенести на вівторок, 21 січня, частину матчів.

Натомість свій матч таки розпочала Леся Цуренко, яка вже у першому матчі зіграє проти першої ракетки світу Ешлі Барті.

Що відомо про негоду в Австралії