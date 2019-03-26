Через війну в живих немає моїх знайомих, – екс-гравець "Зорі" пояснив, чому не грає в Росії

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Василь Прийма
Василь Прийма / by.tribuna.com

Український футболіст Василь Прийма, який виступає за солігорський "Шахтар", розповів, чому не перейшов у російську "Кубань" після початку війни з Росією.

Прийма заявив, що після війни в Донецьку і Луганську не почав якось інакше ставитися до росіян.

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"Я знаю багатьох людей у Росії. У мене там родичі. Ніяких проблем немає. Коли у дядька були проблеми зі здоров'ям, тато літав до нього. І питань в аеропорту не було. Запитали, чого летить, куди й пропустили, коли розповів, що у брата операція", – цитує Прийму by.tribuna.com.

Водночас футболіст заявив, що не перейшов у російську "Кубань" саме через війну.

"Це моя думка і моя позиція. Через війну в живих немає деяких моїх знайомих – хлопців, з якими я вчився. Вони пішли добровольцями в АТО і загинули. А ще в той час була історія зі збитим літаком. Я набрав (власника "Кубані" Олега) Мкртчану і все пояснив. Та і я нічого погано не сказав: просто висловив позицію", – резюмував українець.

Зазначимо, що взимку Василь Прийма розірвав контракт із луганською "Зорею", за яку виступав з 2017-го року. Також Василь відомий тим, що грав за донецький "Металург", італійське "Торіно" та "Фрозіноне". Наразі Прийма грає за білоруський "Шахтар".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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