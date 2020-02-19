24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Через заборгованість "Олександрії" заборонили реєструвати гравців

- Читать новость на русском
ФК Олександрія / fco.com.ua

23 лютого на "олександрійців" очікує перша офіційна гра після зимового міжсезоння. Проте, український клуб спіткнувся із великими проблемами.

Перед домашнім поєдинком проти "Колоса", "Олександрії"заборонили реєструвати зимових новачків. Причиною цього стала, заборгованість клубу, яка накопичилась ще попереднім керівництвом.  

Читайте також: Правила офсайду у футболі знову змінять: яких нововведень очікувати

Команду у зимове міжсезоння поповнили: орендований із київського "Динамо" Роман Вантух, а також вільні агенти – Артем Гордієнко та Богдан Мишенко.

Наразі невідомо, коли точно новоспечені гравці "Олександрії" зможуть допомогти свої команді в офіційних матчах. Сума боргу також не розголошується. Відомо лише те, що це чимала сума грошей. 

Додамо, що зараз "олександрійці" посідають п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. До третьої сходинки їх відділяє лише три очки.

Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олександрія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:15 "Атлетіко" несподівано завдав поразки "Ліверпулю" в Лізі чемпіонів: відео
Михайло Гема
18 лютого 20:58 Український волейболіст зробив дівчині пропозицію прямо перед матчем: миле відео
Юрій Семенюк
18 лютого 17:42 Ця дискваліфікація – приниження та нагадує часи Януковича, – менеджер Вихриста Андрій Котельник
Станіслав Безушко
18 лютого 16:03 Вихрист мав дебютувати в США, – менеджер боксера Андрій Котельник
Станіслав Безушко
18 лютого 14:39 Голи українців Яремчука та Мірошніченка потрапили у підбірку найкращий у Лізі Європи: відео
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук