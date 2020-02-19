Через заборгованість "Олександрії" заборонили реєструвати гравців

23 лютого на "олександрійців" очікує перша офіційна гра після зимового міжсезоння. Проте, український клуб спіткнувся із великими проблемами.

Перед домашнім поєдинком проти "Колоса", "Олександрії"заборонили реєструвати зимових новачків. Причиною цього стала, заборгованість клубу, яка накопичилась ще попереднім керівництвом.

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Команду у зимове міжсезоння поповнили: орендований із київського "Динамо" Роман Вантух, а також вільні агенти – Артем Гордієнко та Богдан Мишенко.

Наразі невідомо, коли точно новоспечені гравці "Олександрії" зможуть допомогти свої команді в офіційних матчах. Сума боргу також не розголошується. Відомо лише те, що це чимала сума грошей.

Додамо, що зараз "олександрійці" посідають п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. До третьої сходинки їх відділяє лише три очки.