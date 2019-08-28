Черговий футболіст покине "Динамо" заради іноземного клубу

638 Читать новость на русском
Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко
Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" найближчим часом покине черговий футболіст. Столична команда веде переговори зі "Слованом" Ліберець про можливість віддати в оренду ще одного гравця.

Ім'я футболіста поки не називають, але очікується, що це буде гравець молодіжного складу "Динамо".

Читайте також: Михайличенко влаштував у "Динамо" військовий табір, – журналіст

Останнім часом у ЗМІ було багато інформації, що "Динамо" може покинути Микола Шапаренко. Миколою серйозно цікавиться угорський "Фехервар", де виступає українець Іван Петряк.

Київський клуб підписав угоду про довготривале партнерство з чеським "Слованом".

У рамках цієї угоди раніше до чеської команди на правах оренди приєднався динамівець Ахмед Алібеков.

На цей момент "Слован" йде на 10-му місці в чемпіонаті Чехії.

blog_ava
Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
18359
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Трансфери
Джерело: FC Dynamo Nation
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
сьогодні 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 325
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13332
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8360
Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
сьогодні 11:22 Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
2599
Покращення результату у спорті: основні помилки новачків при тренуванні
27 серпня 22:27 Покращення результату у спорті: основні помилки новачків при тренуванні
569
Новини
Більше новин
Залиште відгук