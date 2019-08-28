Черговий футболіст покине "Динамо" заради іноземного клубу

Київське "Динамо" найближчим часом покине черговий футболіст. Столична команда веде переговори зі "Слованом" Ліберець про можливість віддати в оренду ще одного гравця.

Ім'я футболіста поки не називають, але очікується, що це буде гравець молодіжного складу "Динамо".

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Останнім часом у ЗМІ було багато інформації, що "Динамо" може покинути Микола Шапаренко. Миколою серйозно цікавиться угорський "Фехервар", де виступає українець Іван Петряк.

Київський клуб підписав угоду про довготривале партнерство з чеським "Слованом".

У рамках цієї угоди раніше до чеської команди на правах оренди приєднався динамівець Ахмед Алібеков.

На цей момент "Слован" йде на 10-му місці в чемпіонаті Чехії.