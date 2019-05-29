Черговий футболіст "Шахтаря" може перейти в команду Сергія Реброва

378 Читать новость на русском
Олександр Зубков
Олександр Зубков / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" може віддати свого футболіста в оренду в угорський клуб "Ференцварош". Мова йде про форварда Олександра Зубкова.

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Кирило Крижановський. При цьому він пише про це як про доконаний факт. Поки ж Зубков виступає в оренді за "Маріуполь".

Варто нагадати, що "Ференцварош" очолює український тренер Сергій Ребров. А угорський клуб має досвід співпраці з "Шахтарем". Хоча назвати його успішним не можна. В сезоні, який закінчився, за "Ференцварош" виступав український півзахисник Іван Петряк. Він перебував в оренді, а права на нього належали "Шахтарю". По закінчені сезону угорський клуб намагався викупити його контракт, але футболіст перейшов у стан принципового суперника клубу – "МОЛ Віді". Через що не отримав золоту медаль. Натомість отримав погрози від керівництва "Ференцвароша".

Читайте деталі щодо скандалу з Петряком в Угорщині

blog_ava
Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента
сьогодні
5785
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Четверо футболістів покинули "Вест Хем", серед них і конкурент Ярмоленка
сьогодні 17:43 Четверо футболістів покинули "Вест Хем", серед них і конкурент Ярмоленка
166
Хокеїсти збірної Фінляндії пошкодили кубок чемпіонів світу: фото
сьогодні 14:22 Хокеїсти збірної Фінляндії пошкодили кубок чемпіонів світу: фото
574
Кріштіану Роналду похвалився новим автомобілем McLaren Senna, який коштує 1 мільйон євро: відео
сьогодні 12:10 Кріштіану Роналду похвалився новим автомобілем McLaren Senna, який коштує 1 мільйон євро: відео
697
Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести
28 травня 18:20 Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести
833
Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій
28 травня 15:44 Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій
1317
Новини
Більше новин
Залиште відгук