Черговий футболіст "Шахтаря" може перейти в команду Сергія Реброва

Донецький "Шахтар" може віддати свого футболіста в оренду в угорський клуб "Ференцварош". Мова йде про форварда Олександра Зубкова.

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Кирило Крижановський. При цьому він пише про це як про доконаний факт. Поки ж Зубков виступає в оренді за "Маріуполь".

Варто нагадати, що "Ференцварош" очолює український тренер Сергій Ребров. А угорський клуб має досвід співпраці з "Шахтарем". Хоча назвати його успішним не можна. В сезоні, який закінчився, за "Ференцварош" виступав український півзахисник Іван Петряк. Він перебував в оренді, а права на нього належали "Шахтарю". По закінчені сезону угорський клуб намагався викупити його контракт, але футболіст перейшов у стан принципового суперника клубу – "МОЛ Віді". Через що не отримав золоту медаль. Натомість отримав погрози від керівництва "Ференцвароша".

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