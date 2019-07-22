Черговий футболіст "Шахтаря" може перейти в російський топ-клуб

Московський "Спартак" планує взяти в оренду нігерійського форварда донецького "Шахтаря" Оларенважу Кайоде.

Московський клуб планує орендувати 26-річного нападника "гірників" з правом викупу.

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Контракт форварда з "Шахтарем" дійсний до літа 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt.de оцінює Кайоде у 2 мільйони євро.

"Шахтар" викупив контракт Кайоде у "Манчестер Сіті»" влітку 2018 року. У минулому сезоні Кайоде провів за "гірників" 16 матчів у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

До слова, Кайоде ні заявлений на найближчий сезон УПЛ. Після приходу в клуб Луїша Каштру, шанси на те, що він залишиться в складі "гірників" вкрай мізерні.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін"), Денис Кулаков ("Урал") та Денис Сагуткін ("Єнісей") Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".