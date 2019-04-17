Черговий клуб УПЛ залишився без головного тренера

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В'ячеслав Шевчук покинув "Олімпік"
В'ячеслав Шевчук покинув "Олімпік" / ФК "Олімпік"

Тренер донецького "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук прийняв рішення покинути команду.

39-річний фахівець оголосив про своє рішення публічно об 11:00. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

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В’ячеслав Шевчук залишає ФК "Олімпік". Об 11-ій ранку він особисто оголосив про це команді. Подробиці такого рішення – у найближчому випуску "Футбол NEWS",
– написав журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

Згодом цю інформацію підтвердив генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов.

Результат тиснув і на нього, і на нас, тому Шевчук прийняв таке рішення. Він бачить, що не виходить щось, команда йде вниз, далі вже нікуди. Тренер вирішив відпустити команду у вільне плавання, щоб щось змінилося до кінця чемпіонату. Шевчук – шикарний чоловік, хороший тренер. Може бути, йому не вистачає досвіду, але так, як він працює з людьми, як будує тренувальний процес... Я давно таких фахівців не бачив. Нічого поганого про нього не можу сказати, одні плюси.

Може, футболісти не чують його, вони якісь сонні. Щось відбувається. Він молодець, що заявив про необхідність змін. Президент (Владислав Гельзін – прим.) увійшов в його становище та прийняв його рішення", – сказав Антонов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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39-річний фахівець тренував донецький клуб з жовтня 2018 року. Під його керівництвом команда здобула лише одну перемогу, зігравши при цьому 6 раз внічию і зазнавши 8 поразок.

Шевчук відомий перш за все виступами за "Шахтар" в 2000-01 роках, а також з 2005-го по 2016 рік. В цілому зіграв за "гірників" 162 матчі, забив 4 голи. Також на його рахунку 54 матчі за збірну України.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олімпік
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