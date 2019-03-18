Черговий легіонер "Шахтаря" отримає український паспорт і вже готовий зіграти проти Португалії

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Жуніор Мораєс
Жуніор Мораєс / shakhtar.com

Лави збірної України найближчим часом може поповнити новий футболіст. Йдеться про бразильця Жуніора Мораєса, який отримає українське громадянство.

Після того, як Жуніор отримає український паспорт, він зможе грати за національну команду у відбіркових матчах до Євро-2020.

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З великою долею ймовірності з дня на день Жуніор Мораєс отримає український паспорт, залишився технічний момент отримання громадянина України. Це означає, що навіть до матчу з Португалією Жуніор Мораєс може бути викликаний до національної збірної, і буде готуватися до гри,
– повідомив ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов.

У складі збірної України вже виступає один натуралізований бразилець з "Шахтаря" – Марлос. Головний тренер донецького клубу прокоментував можливість натуралізації Жуніора.

"Не знаю, чи вам відомо, але зараз в Португалію так само покликали гравця Дієго Соузу, який приїхав в країну 18-річним. Він завжди грав у Португалії й зараз отримав громадянство. Він буде грати за збірну, принаймні був викликаний.

Якщо це станеться з Мораєсом, гадаю, це буде гарна ситуація. Правда, в тому, що якщо це станеться, Мораєс — кращий нападник України, він допоможе збірній", — цитує Фонсеку SportArena.

У цьому сезоні Мораєс зіграв 31 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, відзначившись при цьому 21 голом та 11 результативними передачами.

Раніше ведучий телепрограми "Циганик LIVE" Ігор Циганик розповів про можливі поповнення збірної України з футболу перед відбірковими матчами до Євро-2020. Зокрема, він заявив, що Мораєс може отримати українське громадянство.

Перший матч у відборі до Євро-2020 збірна України зіграє 22 березня проти Португалії.

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Теги: Збірна України з футболу Шахтар Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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