Черговий український клуб підозрюють у договірних матчах

Українська асоціація футболу (УАФ) звернула увагу на чотири підозрілі матчі ФК "Кремінь", які можуть нести договірний характер. Команда виступає у Першій лізі України.

23-го серпня у Першій лізі "Кремінь" грав у гостях у "Миная". У першому таймі рахунок був 1:0 на користь господарів, потім вони забили ще двічі у другому таймі, а "Кремінь" забив у компенсований час з пенальті. У цьому матчі було зафіксовано підозрілі зміни коефіцієнтів.

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Також підозрюються два товариські матчі за участю клубу з Кременчука – у січні проти "Інгульця" і в липні проти "Металіста-1925".

У випадку з "Інгульцем" був обвал коефіцієнтів на команду із села Петрове, яка той спаринг і виграла. З "Металістом-1925" була зроблена аномальна ставка на перемогу харків'ян в першому таймі – вони його виграли з рахунком 2:0.

Вчора, 27 серпня, "Кремінь" переміг "Черкащину" у 2-му попередньому раунді Кубка України. Був обвал коефіцієнтів на тотал більше 2,5. Перший тайм закінчився з рахунком 0:0, при цьому не було жодного попадання у ворота.

У другому таймі першої забила "Черкащина" на 73-й хвилині, а потім "Кремінь" на 76-й і 84-й забив свої голи.

У 3-му попередньому раунді Кубка України "Кремінь" отримав у суперники "Олімпік". Останні також звинувачувалися у договірних поєдинках.

Команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20. Однак головній команді "Олімпіка" все ж видали атестат на новий сезон.

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