"Черкаські Мавпи" сенсаційно завдали "Прометею" першої поразки в сезоні

Команда Максима Міхельсона завдала "Прометею" першої поразки в історії у найвищому дивізіоні України. "Черкаські Мавпи" зуміли здобути важку домашню перемогу.

Черкаські Мавпи – Прометей 90:85 (23:17, 20:19, 24:21, 23:28)

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Доволі неочікувано господарі паркету краще розпочали матч і дали забити "Прометею" у своє кільце лише 5 балів за стартові 5 хвилин матчу. Черкасці ж на той момент мали вже 11 після 2трьох" від Попова.

У другій частині періоду команда з Кам’янського дещо скоротила відставання, проте далі надзвичайно вдало зіграла молодь "мавп", які не тільки не дали суперникам зрівняти рахунок, а ще й зуміли організувати невеликий відрив.

Друга чверть розпочалась також з активностей від молодих виконавців Черкас: спочатку Іван Ткаченко влучив три, а ще через декілька секунд Сергеєв надзвичайно ефектно заблокував кидок одного з кращих гравців команди суперника – Майкла Маєрса. Далі вже досвідчений Попов забив черговий дальній в кільце "Прометея" і це +14 для "мавп".

Надалі гра дещо заспокоїлася і на останніх хвилинах гості частину балів відставання відіграли – 43:36. У другій половині господарі паркету знову побігли в атаку, а після перехоплення та влучання від Белікова різниця в рахунку склала вже 15 балів.

Лише в останній десятихвилинці гості таки зуміли почати відігруватись у рахунку, але залізні нерви досвідченого Хаджифейзовича, який влучив 4 з 6 штрафних на останніх секундах дозволили "мавпам" завдати "Прометею" першої поразки у сезоні, та і загалом історії у найвищому дивізіоні країни.