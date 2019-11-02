"Черкаські Мавпи" вдома зазнали драматичної поразки від "Запоріжжя"

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"Черкаські Мавпи" вдома зазнали драматичної поразки від "Запоріжжя"

"Черкаські Мавпи" впустили перемогу в домашньому поєдинку Суперліги Парі-Матч проти "Запоріжжя" – 95:97.

Черкаські Мавпи – Запоріжжя 95:97 (26:18, 24:27, 18:24, 27:28)

Окрилені успіхом у попередньому поєдинку проти лідера чемпіонату "Прометея", господарі швидко на повну потужність ввійшли в боротьбу. Уже на середині ігрового часу стартової чверті перевага "Мавп" дійшла майже 10 очок. А за майже дві хвилини до кінця чверті різниця вже сягала 16-и очок.

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Головним чинником переваги господарів на старті стали краща реалізація кидків та перевага на підбираннях. Команда Максима Міхельсона тримала десятиочкову перевагу більшу частину ігрового часу першої половини. Але дещо розслабилися ближче до великої перерви. Влучні триочкові від Рендольфа, Липовцева та Столлворта дозволили запоріжцям скоротити відставання до п’яти очок.

На заключні хвилини інтрига в матчі остаточно відродилася. Черкасці, схоже, виснажилися психологічно. Господарі стали дедалі частіше припускатися помилок. До того переважаючи гостей на підбираннях, у вирішальну мить "Мавпи" кілька разів поступилися під щитами.

Втім, попри перевагу в заключній частині, останній кидок був за Поповим. За різниці в два очки його влучання могло б стати переможним, та він схибив. Тож "Запоріжжя" вирвало драматичну перемогу в "Черкасах".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Черкаські Мавпи БК Запоріжжя
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