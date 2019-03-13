"Черкаські Мавпи" здобули драматичну домашню перемогу над "Одесою"

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"Черкаські Мавпи" перемогли "Одесу"
"Черкаські Мавпи" перемогли "Одесу" / ФБУ

Чинні чемпіони України "Черкаські Мавпи" на останніх секундах поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги вирвали драматичну перемогу в "Одеси" – 84:81.

"Черкаські Мавпи" – "Одеса" 84:81 (22:23, 20:16, 23:20, 19:22)

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Перша половина поєдинку залишила відкритим питання про вірогідного переможця поєдинку. Для обох команд третя очна зустріч мала велике турнірне значення. Фактично боротьба за те, аби уникнути останній щабель турнірної таблиці.

То ж дві стартові чверті загальна різниця не перевищила семи очок. Саме на стільки відривалися вперед одесити в першій 10-хвилинці.

Взагалі гості почувалися досить упевнено, зважаючи на те, що кількома днями раніше команда Олега Юшкіна поступилася в фіналі Кубка України.

З поновлення боротьби після великої перерви господарі спробували посилити тиск на гостей. Поступово це дало результат. Уперше господарі вийшли вперед на 13 очок. Втім у гостей виявилося достатньо сил, аби перед заключною чвертю відіграти різницю до 6 очок.

За чотири хвилини гри в останній 10-хвилинці господарі повернули собі 13 очок переваги. Та говорити про остаточне вирішення питання щодо переможця було все ще зарано. Гості знову повернулися в боротьбу, в чому допоміг їм надрезультативний у цьому поєдинку Пустозвонов. Надто доречно для одеситів розігрався на останніх хвилинах Мейсі.

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Драматична розв’язка наступила на останніх секундах. Господарі зі штрафних зрівняли рахунок та вийшли вперед. Гості мали близько 1,5 секунди, та грубо помилилися вводячи м’яч у гру, знову сфолили та отримали ще два влучання зі штрафних.

То ж "Черкаські Мавпи" здобули лише третю домашню перемогу в сезоні, яка підняла їх наразі з останнього місця. Наступний поєдинок суперники знову зіграють між собою – 16 березня в Одесі.

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Теги: Баскетбол БК Черкаські Мавпи БК Одеса Спорт
Джерело: 24 Канал
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