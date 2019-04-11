Черкасова виборола для України третю золоту нагороду на чемпіонаті Європи

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Алла Черкасова
Алла Черкасова / facebook.com/alla.cherkasova55

Збірна України протягом одного дня на чемпіонаті Європи з боротьби здобула вже третю золоту нагороду.

29-річна львів'янка Алла Черкасова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, виграла золоту нагороду.

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У фіналі чемпіонка світу 2018 року перемогла Аделу Ганзлічкову з Чехії.

Таким чином Черкасова підтримала переможний почин Оксани Лівач (до 50 кг) й Ірини Гусяк (до 55 кг), які теж здобули по золотій нагороді в Бухаресті. Цього дня українки виграли усі фінали.

Окрім того, в активі української команди дві бронзові нагороди. Олександр Хоцянівський у малому фіналі переміг дворазового призера чемпіонатів Європи поляка Роберта Барана з рахунком 3:2.

Таку ж нагороду для України завоював Василь Шуптар. Бронзовий чемпіон світу 2015 року здобув нагороду у ваговій категорії до 65 кг.

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Теги: Спорт Новини Спорту
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