Чеська "Славія" сенсаційно відібрала очки в "Інтера": відео

Міланський "Інтер" ледь не осоромився перед рідним фанатами. У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів "нерроадзурі" вирвали нічию у "Славії".

Інтер – Славія Прага 1:1

Голи: Барелла, 90+3 – Олайінка, 64

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Міланський клуб вирішив не форсувати подій у матчі. За увесь перший таймі підопічні Антоніо Конте завдали тільки одного удару у ствір воріт гостей. "Славія" наприкінці першого тайму відчула, що з "Інтером" можна грати й почала розкриватися.

По перерві гості зі столиці Чехії несподівано відкрили рахунок. Олайінка прекрасно зіграв на добиванні після того, як Хандановіч парирував дальній удар. Самір двічі поспіль не зміг врятувати партнерів.

Після цього саме чеська команда володіла територіальною та ігровою перевагою, але не змогла її втілити в забиті м'ячі. У компенсований час "Інтер" таки зрівняв рахунок. Спершу небезпечний удар Сенсі зі штрафного на себе прийняла поперечина. На добиванні був Барелла – 1:1.

Інтер – Славія Прага відеоогляд першого тайму