Українська асоціація футболу в найближчі дні вирішить долю львівських "Карпат". Після двох поспіль незіграних поєдинків чемпіонату країни львівська команда згідно з регламентом УПЛ була автоматично відсторонена від змагань.

9 липня Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалить рішення щодо майбутнього львівського клубу, стверджує Sport.ua.

До слова: "Карпати" можуть позбавити професійного статусу: всі футболісти стануть вільними агентами

У львівському клубі сподіваються, що команду понизять у класі, тобто, переведуть до Першої ліги. Втім, за інформацією джерела, члени КДК УАФ налаштовані менш оптимістично.

"Карпати" у четвер позбавлять професійного статусу. В останніх поєдинках нинішнього сезону суперники "Карпат" отримають технічні перемоги, а самі львів'яни – технічні поразки. Футболістам команди буде надано статус вільних агентів.

Потрібно зазначити, що "Карпати" мають право оскаржити це рішення КДК у вищій інстанції – Апеляційному комітеті УАФ.

Чому "Карпати" виключать з УПЛ

Львівський клуб двічі поспіль не з'явився на матчі чемпіонату України проти "Маріуполя".

У клубі заявляють, що не мають грошей для продовження життєдіяльності команди.

Водночас президент "Карпат" Олег Смалійчук пропонує по 500 тисяч гривень клубам, які переможуть першоліговий "Рух".

ЗМІ пишуть, що проблема "Карпат" не у фінансах. Клуб хоче позбутися впливу олігарха Ігоря Коломойського.