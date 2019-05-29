Четверо футболістів покинули "Вест Хем", серед них і конкурент Ярмоленка

Англійський "Вест Хем" оголосив про те, що клуб покинуло одразу четверо футболістів. Серед них і конкурент українця Андрія Ярмоленка.

Як йдеться на сайті "Вест Хема", клуб покинуть воротар Адріан, півзахисник Самір Насрі, а також два нападник – Енді Керрол та Тоні Мартінес.

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Варто зазначити, що Самір Насір був одним з конкурентів українця Андрія Ярмоленка в стартовому складі "молотобійців". Француз приєднався до "Вест Хема" взимку 2019 року. На той час Ярмоленко був травмований, і лондонський клуб активно шукав йому заміну. Однак по закінченні сезону "Вест Хем" вирішив не продовжувати з Саміром Насрі контракт.

Енді Керрол приєднався до "Вест Хема" ще в сезоні 2012-2013. Однак останній сезон часто пропускав матчі через травми. 30 червня 2019 року у нього закінчується контракт з клубом.