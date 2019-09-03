Четверо гравців збірної України U-20 названі ФІФА "зірками, які сходять"

ФІФА назвала десятку футболістів, які запам'яталися на чемпіонаті світу U-20, який влітку відбувся у Польщі. Мундіаль виграла збірна України.

У цьому списку четверо гравців зі збірної України: Андрій Лунін ("Вальядолід"), Сергій Булеца (СК "Дніпро-1"), Юхим Конопля ("Десна") і Валерій Бондар ("Шахтар").

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Найкращим воротарем турніру став українець Андрій Лунін. Півзахисник Сергій Булеца отримав "Срібний м'яч" за підсумками виступу на ЧС.

Також до десятки найкращих, за версією ФІФА, потрапили Лі Кангін (Корея), Кріс Річардс (США), Алессандро Пліцаррі (Італія), Секу Коїті (Малі), Гонсало Плата (Еквадор) і Амаду Санья (Сенегал).

Усіх десятьох футболістів у ФІФА назвали "зірками, які сходять" та радять за ними стежити.