Четверо легіонерів "Динамо" отримали виклики до своїх збірних

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Томаш Кендзьора
Томаш Кендзьора / ФК "Динамо"

Чотири іноземні гравці київського "Динамо" отримали виклики до своїх збірних на матчі відбору Євро-2020.

До збірної Угорщини отримав виклик захисник Тамаш Кадар. 21 березня угорці зіграють на виїзді проти Словаччини, а 24 березня приймуть вдома Хорватію. Ще один захисник Томаш Кендзьора може допомогти Польщі 21 березня на виїзді у матчі з Австрією, а 24 березня у домашній грі проти Латвії.

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Також атакувальний півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич отримав виклик до національної збірної Словенії. Словенці 21 березня зіграють проти Ізраїля, а 24 спробують перемогти Македонію.

Ще одного атакувального півзахисника "Динамо" – Міккеля Дуелунда – викликано до молодіжної збірної Данії. Головний тренер данців Нільс Фредерікс вніс Дуелунда до списку футболістів, які готуватимуться до контрольних матчів з Бельгією (20 березня) та Францією (24 березня).

До збірної України викликано одразу дев'ять гравців "Динамо": воротар Денис Бойко, захисники Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, півзахисники Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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