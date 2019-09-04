Четверо українських легіонерів зіграють за свої клуби у Лізі чемпіонів

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

Клуби оголосили свої заявки на матчі Ліги чемпіонів. Серед них і донецький "Шахтар", де виступає чимало українців. Та окрім клубу з Донецька, українці зіграють і за інші команди в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Мова йде про чотирьох футболістів з українськими паспортами. Олександр Зінченко потрапив до заявки "Манчестер Сіті". Дебютувати у Лізі чемпіонів може і Руслан Маліновський разом з "Аталантою". При цьому обидва клуби потрапили в одну групу з донецьким "Шахтарем", відтак у кожному турі ЛЧ можна буде спостерігати "українське дербі". Четвертим клубом у цьому квартеті стало "Динамо" із Загреба.

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Кривдник "Динамо" бельгійський "Брюгге" заявив на турнір українського захисника Едуарда Соболя. Команда зіграє проти ПСЖ, "Реалу" та "Галатасараю".

Четвертим українцем є Ярослав Ракіцький, що виступає за російський "Зеніт". Він протистоятиме "Ліону", "РБ Лейпцигу" та "Бенфіці".

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Ярослав Ракіцький Манчестер Сіті Олександр Зінченко ФК Аталанта
Джерело: 24 канал
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