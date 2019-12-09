Чи буде Усик наступним опонентом для Джошуа ? Варіанти для британця

Минулої суботи в місті Ед-Дірія відбувся другий бій між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом. Британець взяв впевнений реванш і повернув собі всі титули, які втратив після сенсаційної поразки, що трапилися у червні цього року.

На бої з Руїсом і відпочинок Джошуа витратив цілий рік. Протягом цього терміну на одразу 2 його пояси з'явилися офіційні претенденти. По лінії IBF – це болгарин Кубрат Пулєв, а по лінії WBO – це наш Олександр Усик. Вони двоє мають найбільше прав на зустріч з чемпіоном.

Хоча, президент WBO Пако Валькарсель і заявив, що чемпіон має дати бій претенденту протягом 180 днів, але навряд чи українець буде першим. По-перше, сам Олександр говорить, що хотів би ще провести декілька проміжних боїв. По-друге, команда болгарина налаштована дуже серйозно і буде намагатися всіма силами також здобути право на негайний бій для свого підопічного.

Поєдинок з Пулєвим гарна нагода для Ентоні подумати про повернення в Америку для того, щоб нарешті здобути бажану перемогу за океаном. Щодо Усика, то його бій слід очікувати десь в кінці 2020-го чи в першій половині 2021-го.

До цього Джошуа ще може провести бій з Джаррелом Міллером. Протистояння з ним уже розв’язане протягом тривалого часу. Саме поєдинок між ними мав відбутися у червні 2018. Однак, Міллера спіймали на вживанні допінгу, а промоутер Еді Хірн знайшов йому заміну у лиці Енді Руїса.

Звичайно, ні вище згадані Усик з Пулєвим, ні навіть Міллер у своїх поєдинках з британцем не зможуть створити настільки великого, масштабного мегафайту, як потенційні бої чемпіона з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Та, на жаль, малоймовірно, що ці сутички відбудуться в найближчому майбутньому.

Зіркові противники спочатку вирішили з'ясувати справи між собою. Їхній бій заплановано на кінець лютого. Можливо, після цієї зустрічі боксери ще захочуть провести третій поєдинок. Крім того, на чемпіонський пояс, за який вони борються, вже є офіційний претендент – британець Ділліан Уайт. Володар титулу WBC буде змушений провести обов'язковий захист проти здорованя Уайта протягом року. То ж, скорше ніж до осені 2020 поєдинків Джошуа – Уайлдер чи Джошуа – Ф'юрі чекати не треба.

Ще одним претендентом на титульний бій вимальовується гіпотетичний переможець бою-реваншу між американцем Майклом Хантером і Олександром Повєткіним. Їхня перша зустріч відбулася в рамках головного бою андеркарду суботнього івенту.

Ця сутичка мала статус відбіркового бою на поєдинок з чемпіоном за версією WBA. Враховуючи плани босів телеканалу DAZN, які хочуть збільшити популярність телеканалу у США, бій Ентоні з Хантером може бути дуже актуальним. А потенційний вже 2 бій з Повєткіним Джошуа взагалі може провести в Росії.

Що ж, час покаже. Напевно, найприємніше зараз є те, що представник України сам може вибирати, коли йому виходити на бій проти чемпіона, а не навпаки.