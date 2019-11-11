Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію

"Арена Львів" та НСК "Олімпійський" перебувають у державній власності. Однак це ті об'єкти, які держава може внести в списки на приватизацію. Або на передання їх в концесію.

Ситуацію щодо цих об'єктів спортивної інфраструктури, а також ситуацію із будівництвом Західної національної бази олімпійської підготовки, Спорт24 поспілкувався з державним секретарем міністерства молоді та спорту (зараз відбувається процедура ліквідації міністерства) Олегом Немчіновим.

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– Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка говорив, що будівництво Західної національної бази олімпійської підготовки є доцільним на Львівщині. Це просто розмови чи є плани?

– Читав ці коментарі. Спілкувався з головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, знаю, що вони проговорювали питання "Заросляка" і розвиток Буковеля. В наступному бюджеті є субвенція 100 мільйонів гривень для Івано-Франківської області на біатлону трасу. Це вже буде завершення, бо в перший рік нічого не використали, а гроші перенеслись на наступний рік. Ми, як міністерство, є тільки транзитерами коштів. Щодо ініціативи на Львівщині мені нічого не відомо. Не розумію чи це мова про нове будівництво чи літню базу ЗСУ, чи переформатування паралімпійської бази, яка дуже активно розвивається.

– А "Арена Львів", як можливий об’єкт для розбудови під базу?

– Вона є базою для підготовки атлетів. Там є три види спорту: важка атлетика, лук і футбол. Але настільки невдалий проєкт був обраний свого часу, що без значних капіталовкладень щось розвивати буде тяжко.

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– Міністерство заклало гроші в бюджет для "Арени Львів" (мова йде про ремонт Центрів обробки даних, – прим. ред)?

Говорили про це. Вже розв'язали аналогічну проблему на НСК "Олімпійський". Але він приймав фінал Ліги чемпіонів, тому там була окрема стрічка в бюджеті. На НСК ще була проблема з гідроізоляцією, і коштувало все понад 100 мільйонів гривень. На "Арені Львів ще є проблема з тим, що не всі системи, які її обслуговують, перебувають в неї на балансі. Деякі перебувають на так званому відповідальному зберіганні, і кінцевими бенефіціарами є структури, які знаходяться за кордоном, або на непідконтрольній території. Специфіка того, що будували фірми з донецьким корінням. Зараз відбуваються активні судові процеси.

– В цих процесах розглядаються і боргові питання. Тому в разі перемоги борг стадіону зменшиться?

– Так! Вже є обладнання, яке повернуте за рішенням суддів. Але з центрами обробки даних (ЦОД) так не вийде, бо це мозок стадіону. І якщо не буде ЦОДу, то футболу там не буде. Проте в бюджеті окремої стрічки на "Арену Львів" не буде. Є бачення потреби виділення коштів, але в першому читанні такої стрічки не було.

– "Арена Львів" чи інші підприємства міністерства будуть в списку на приватизацію?

– "Арена Львів" не розглядалась серед об’єктів, які можна виставити на приватизацію. Було два підприємства з нашої галузі, які планувались подати Мінекономрозвитку. Це високогірна база "Заросляк" і Державне автотранспортне підприємство "Автомехбаза". "Заросляк" ми вважаємо потрібно залишати у державній власності, вкладати туди кошти та розвивати як зимову базу. "Автомехбаза" має бути приватизована. Але там є нерухомість, яка перебуває у прямому дотику до двох інших державних підприємств. Це ДП "Атлет" і НСК "Олімпійський". Враховуючи, що в нас іде розбудова центрів олімпійської підготовки, а вони потребують інфраструктурного покращення, то нове керівництво призупинило процедуру приватизації та вважає, що можна цю територію використати для спортивної інфраструктури.

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– Чи розглядається передача таких ДП, як "Арена Львів" та "Олімпійський" в концесію?

Я такого не чув. Але вважаю, що це було б нормально. У 2017 році, коли "Верес" почав грати на "Арені Львів", ми проговорювали таку ситуацію з керівництвом клубу. Мені здається, що для "Арени" це був би дуже хороший вихід. З НСК це неможливо, на мою суб’єктивну точку зору, бо це національний комплекс. Хоча ні для кого не секрет, що ФК "Динамо" Київ дуже хоче взяти стадіон.

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Концесія Договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.