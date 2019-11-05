Чи готовий Львів прийняти Олімпіаду: ексклюзивне інтерв'ю з керівником управління спорту міста

В кінці жовтня міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року та посперечається за право приймати юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року. Проте на скільки це реально Спорт24 поспілкувався із начальником управління спорту Львівської міської ради Антоном Нікуліним.

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– Заява Садового про проведення Олімпіади – це піар?

– Людину оцінюють за тими цілями, які вона перед собою виставляє. Як на мене – це на часі. При теперішній інфраструктурі важко буде зробити. Але це буде через 10 років. Хоча не знаємо, що буде за п’ять років. Заявка на Юнацьку Олімпіаду подається за п’ять років до старту. З дорослою Олімпіадою процес буде складніший. І дуже мала імовірність, що Львову взагалі дадуть це робити. А Юнацька, то навіть комплекс в Новояворівську підходить для проведення змагань. Всі думають, що Юнацькі Олімпійські ігри – це як дорослі, але трошки менші. Ні! Це набагато менші. Це до півтори тисячі людей, вдвічі менше. Для церемонії відкриття нам достатньо "Арени Львів". Карпат достатньо для всіх лижних видів. Єдиного чого немає – це санної траси. Але треба збудувати її й так, в першу чергу, бо зараз немає. Реально побудувати у Львові льодовий палац, розморозити ту спортивну споруду, що колись хотіли будувати до Чемпіонату Європи з баскетболу…

– Це майно хіба не під арештом?

– Це майно зараз в заставі. Але впевнений, що якщо постане питання, то все вирішуються швидко. Це, наразі, чисто гіпотетично, але не є нереальним. Ми можемо говорити про дорослу Олімпіаду, і це купа грошей. А Юнацька… там така політика в Міжнародного олімпійського комітету, що не потрібно спеціально будувати арени. Треба використовувати наявні. Побудувати санну трасу – і все. З готелями у нас проблем немає. Олімпійське селище – теж можна щось придумати. До 2 тисяч людей – це не так багато. Ця заява – це наші наміри та розуміння, що ми правильно рухаємось.

Скептикам скажу одне – нам до снаги це зробити. Ми ставимо перед собою такі цілі. І ми однозначно цю політичну заяву перетворимо в реальність. Знаючи політику Міжнародного олімпійського комітету щодо розширення географії, думаю, що Львів з його архітектурою підійде. Всі думають, що цим буде займатись тільки місто, бо воно оголосило такий намір і саме буде викручуватись. Так, місто оголосило, але це буде загальнодержавна програма. Впевнений на всі 100%, що будуть державні субвенції. Місту буде складно потягнути такий івент, як Юнацька Олімпіада. Наразі вважаю, що треба мріяти про більше, але говорити про реальні тверді речі. Юнацькі Олімпійські ігри можна провести у Львові. Це не є нереальною річчю. Про дорослу Олімпіаду є питання.

– Для чого робити такі заяви, якщо Олімпіада нам не під силу?

– Він (мова йде про міського голову Львова Андрія Садового – прим. авт.) прекрасно розуміє, що коли місто оголошує себе претендентом, а країна виграє це право, ці інфраструктурні об’єкти, які будуть побудовані, залишаться в цьому місті. Дивитись стратегічно наперед – це дуже круто. Я б всім цим скептикам радив не ставитись так до цієї ідеї. А навпаки, своїми ресурсами та знайомствами допомагав місту в реалізації цих речей. Хоча б на рівні держави. Бо на міжнародному рівні треба всім попрацювати, щоб досягнути результату. Ми всі живемо в одному місті, і маємо думати про те, як зробити, щоб тут все було круто, а ми стали найкращими, а не в політику тут "грати".

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– До заяви Садового були обговорення й підрахунки…

– Звичайно, що ми це робили. Ми радились, говорили, думали. Це не була заява одного дня чи одного емоційного рішення. Зараз ми ведемо прорахунок всіх потреб. Вивчаємо всі аплікаційні форми. Однозначно, що міський голова прекрасно розуміє, що якщо це стане державним питанням (а так би мало бути), то наша країна із низів підніметься дуже високо у питання розвитку спортивної інфраструктури. Її можна розвинути до максимуму, а спортсменам і тренерам дати новий імпульс для розвитку. Єдине, в чому ми запізнюємось, років так на 30, це спортивна інфраструктура.

– Із міністерством говорили про свою ідею до публічного оголошення?

– Це наша ініціатива. Ще багато хто буде здивований таким рішенням, і будуть дуже багато про це говорити. Зараз ми готуємо перші листи на НОК і міністерство. Після цього починаємо процедуру подачі заявки. Є трохи часу, тому ми нікуди не поспішаємо.

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– Приблизні суми, які треба вкласти в підготовку інфраструктури вже рахували?

– Ні, про суми наразі не йшлось. А який коефіцієнт інфляції закладати? Ще 8 років попереду. Коли вже буде точно зрозуміло, що ми йдемо до цього, тоді й будемо говорити про суми. Але треба розуміти, що це буде державна політика, а ми просто місто, яке буде приймати. Місто саме не потягне Олімпійські ігри. Є багато прикладів країн, які їх проводили та ставали банкрутами. Зараз сама політика МОК є такою, що ти маєш показати хороший менеджмент управління спортивною спорудою, а не щоб вона бур’яном поростала. Маємо і про це думати.

– Тому виникає логічне питання: чи не збудуємо ми ще 2-3 "Арени Львів", які будуть проблемою?

– "Арена Львів" – це державне підприємство. Якби не було війни, то стадіон почував би себе зовсім по-іншому, як й інші об’єкти. Якби не війна ми, б і на зимову Олімпіаду могли замахнутись. А чому ні?

Про "Арену Львів" дуже добре сказав її керівник – це Mercedes на спущених колесах. Якщо застосувати правильний менеджмент, то все буде добре. Якщо з того ж стадіону забрати борги, то місто могло б його взяти, але з нулем. Думаючи наперед? біля "Арени Львів" можна було зробити ще кілька спорткомплексів, які б задовольняли потреби всіх львів’ян. Про неї можна дуже багато фантазувати. Але ні я, ні ви, недотичні до неї. Максимум на футбол ходили. Тому говорити про те, що колись старші дядьки фантазували? не потрібно. Нам тепер тільки розгрібати це.

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– Під час озвучення ідеї про Олімпіаду говорили й про будівництво бази олімпійської підготовки. Де вона має бути? На "Арені Львів", яка вже є базою чи на Івано-Франківщині, де вже будуть біатлонну трасу і є база підготовки?

– Конкретних розмов ще не відбувалось, не говорили куди вкладати кошти. Думаю всі розуміють, що цей регіон є зимовим. Тому немає значення де будувати. Де б не була база, вона буде нашою, українською. Нам просто потрібні конкурентоспроможні спортивні споруди, на які не соромно привести іноземців.

– Гроші в бюджет 2020 вже будуть закладатись?

– На сьогоднішній момент не йдеться про якесь конкретне будівництво вже завтра. Ми на етапі вивчення ситуації, говоримо про розуміння конкретних цифр. І після того вже можна буде щось закладати. Як мінімум, біатлонна траса – це не наше питання, а області. А в місті точно має бути льодова арена. Також колись була ідея у Винниках (передмісті Львова, – прим. авт.) будувати санну трасу. Проєкт навіть був. Я за те, щоб вона теж була збудована в горах і дотримувались температурних режимів. Тому поки що про конкретику не йдеться. Є ідея, є люди, які готові її втілювати в життя, про "тверді" речі не говоримо.

– Із містами на Івано-Франківщині будете говорити про долучення до проєкту? Там, все-таки, вже будується інфраструктура.

Вся Україна буде долучатись до цього. Місто Львів саме не справиться ніколи. Це має бути залучення інвестиційних коштів, державних, має бути державна програма. Ми – місто аплікант, а вся країна – люди, які працюють над тим, щоб створити свято спорту. Всі думають, що ми подали заявку і самі будемо робити. В жодній країні місто не робить Олімпіаду, завжди країна. Ігри будуть в Україні, а приймати буде Львів.

Де відбудуться наступні Олімпіади?Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо з 24 липня до 9 серпня. Збірні вже активно змагаються за ліцензії на турнір. А на право пронести олімпійський вогонь вулицями японської столиці зголосилося 17 тисяч осіб. 9 червня 2017 року Міжнародний олімпійський комітет додав у програму літніх Олімпійських ігор 2020 року 15 нових дисциплін.



Зимову Олімпіаду-2022 прийме Пекін. При цьому столиця Китаю лише у 2008 році приймала літні Олімпійські ігри.



Літня Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі. Наступна Олімпіада-2028 – у Лос-Анджелесі. При цьому рішення про міста-господарів прийняли одночасно 14 вересня 2017 року. Все через те, що на проведення Олімпійських ігор 2024 року претендувало п’ять міст. Три вийшли зі змагання через очікувані дуже високі витрати та складність організації такого заходу. Залишилися Париж і Лос-Анджелес, які вважали найсерйознішими та рівними претендентами. Американське місто погодилося поступитися за умови, що отримає право на наступні ігри 2028 року відразу, без нового конкурсу. Обидва ці міста приймуть Олімпійські ігри втретє. Париж проведе їх рівно через століття після останнього разу – 1924 року (вперше Париж проводив їх у 1900 році). Лос-Анджелес приймав Олімпійські ігри у 1932 та 1984 роках.



Зимова Олімпіада-2026 відбудеться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Попередня дата проведення змагань 6-22 лютого. Варто зазначити, що Кортіна-д'Ампеццо вже приймала зимові Олімпійські ігри. Це було у 1956 році. Після цього Італія також приймала зимову Олімпіаду. У 2006 році господарем турніру був Турин.



Окрім Львова, серед претендентів на проведення зимової Олімпіади-2030 є також Саппоро, Ліллегаммер, Варшава, Прага та Алмати.



На Олімпіаду-2032 претендують Баку (Азербайджан), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Делі (Індія), Торонто (Канада), Будапешт (Угорщина), Найробі (Кенія), Брісбен (Австралія), Буенос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Туреччина), Мадрид (Іспанія) та Санкт-Петербург (Росія).