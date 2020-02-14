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Чи має шанс Україна здобути медаль чемпіонату світу з біатлону

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Чемпіонат світу з біатлону 2020 / twitter.com/IBU_WC

В італійському Антхольці стартував чемпіонат світу з біатлону, який завершиться 23 лютого. Справжнє свято для фанатів зимових видів спорту. Претендентів на комплекти нагород в цей раз чимало і інтрига буде присутній в кожній гонці.

Найбільше надій в збірній України варто покласти на одиночний супермікст. Поборотися за золото українцям буде непросто, але призове місце дуже і дуже ймовірне. Є шанси й в жіночій естафеті. Зараз аналітики Parimatch ставлять Україну на сьоме місце в списку претендентів на перемогу.

До слова: Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок

Також особливим для нас стане чоловічий спринт. Річ у тому, що в ньому будуть брати участь відразу п'ять українських біатлоністів. Такого раніше не було, від України в спринті на чемпіонатах світу брали участь не більше чотирьох спортсменів.

Збірна України (жінки): Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок
Збірна України (чоловіки): Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Поки ж на Чемпіонаті світу відбулася класична змішана естафета. Українці могли претендувати на бронзу, але посіли лише п'яте місце. Все через промах Дмитра Підручного. Сам біатлоніст пояснив, чому так сталося. На 14 лютого запланований лише жіночий спринт.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону
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