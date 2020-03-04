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Чи очолить Ребров "Шахтар" – заява журналіста

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Сергій Ребров / 24 канал

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що "Шахтар" не пропонував головному тренеру угорського "Ференцвароша" Сергію Реброву очолити донецький клуб.

На думку Циганика, українським фахівцям потрібно показати топ-рівень, щоб очолити "Шахтар".

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Наскільки мені відомо, не було розмов про те, що Ребров може очолити "Шахтар". Президент "гірників" (Рінат Ахметов, – Спорт24) колись сказав, що після Яремченка "Шахтар" будуть тренувати іноземці. Українським фахівцям потрібно показати топ-рівень, щоб сподіватися на таке запрошення,
– сказав Циганик під час ефіру Циганик LIVE.

Також Циганик припустив, що керівництво "Шахтаря" могло змінити свою філософію і все ж запросить на тренерський місток українця.

"Можливо, Ребров, або навіть Шевченко, можуть претендувати на це", – додав журналіст.

Наскільки мені відомо, Реброва не розглядали як потенційного нового головного тренера донецького клубу. Ребров може повернутися в Україну, але зараз для цього немає ніяких передумов, є тільки розмови,
– резюмував Циганик.

Що відомо про Реброва

  • Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.
  • Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
  • З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
  • Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Шахтар Сергій Ребров Футбол
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