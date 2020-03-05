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Чи перенесуть футбольні матчі в Україні через коронавірус: заява УПЛ

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Матчі УПЛ готові перенести через коронавірус / УПЛ

Через спалах коронавірусу Covid-19, у всьому світі переносять чи скасовують спортивні події. До такого варіанту подій готуються і в Україні.

В Українській прем'єр-лізі відстежують ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. Про це в коментарі Tribuna.com розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

До слова: Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували

"Ми відправили запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі. Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", – запевнив Євген Дикий.

  • В Україні зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19 в Чернівцях. Також у місті госпіталізували ще двох людей з підозрою на інфекцію.
  • Натомість українці, які повернулися з Китаю, та перебували на обсервації в Нових Санжарах, покинули санаторій.
  • Щодо футбольних матчів, то їх вже перенесли в Італії – як ігри чемпіонату, так і кубка країни. Після цього в країні вирішили провести матчі до квітня без глядачів.
  • Без глядачів відбудуться також матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як в самій Італії, так і в інших країнах. Серед них матчі ЛЧ "Ювентус" – "Ліон", ПСЖ – "Боруссія" та "Валенсія" – "Аталанта", а також ігри ЛЄ "Хетафе" – "Інтер", "Севілья" – "Рома".


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

В Ухані від коронавірусу помер раніше вилікуваний пацієнт
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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