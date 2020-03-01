Чи перенесуть Кубок світу з біатлону в Чехії через коронавірус – заява IBU

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував офіційну заяву щодо можливого скасування змагань через епідемію коронавірусу. Зокрема, під загрозою зриву етап Кубка світу у Нове-Мєсто (Чехія).

В IBU наголосили, що уважно стежать за інформацією про поширення вірусу. Напередодні стало відомо, що в Нове-Мєсто із симптомами коронавірусі було госпіталізовано чоловіка.

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У повідомленні IBU також йдеться, що першочерговим завданням союзу є забезпечення безпеки спортсменів, глядачів та офіційних осіб.

"Ми прагнемо знизити ризик зараження коронавірусом і мінімізувати зміни в змагальному календарі", – йдеться у повідомленні.

IBU як орган, який регулює, буде слідувати обмеженням, накладеним місцевою владою і міжнародними організаціями, такими як Всесвітня організація охорони здоров'я. Будь-яке можливе рішення IBU про зміну в розкладі буде прийматися відповідно до політики місцевої влади або організаторів,

– наголосили в IBU.

Там додали, що перебувають у тісному контакті з оргкомітетами майбутніх заходів IBU в Чехії, Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Австрії та Білорусі.

"Станом на 28 лютого відповідні органи не повідомляли нам про скасування будь-якого з решти турнірів. Підготовка до іншої частини сезону триває, як і планувалося", – йдеться у заяві організації.

Водночас журналіст "UA:Перший" 1 березня під час чемпіонату Європи з біатлону повідомив, що рішення щодо етапу в Нове-Мєсто буде прийнято сьогодні.

Ймовірно, що етап пройде без вболівальників.

Сьомий етап Кубка світу повинен відбутися у Нове-Мєсто з 5 до 8 березня.

Як коронавірус вплинув на спортивні заходи

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 979 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 986 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 294 людини.