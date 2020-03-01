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Чи перенесуть Кубок світу з біатлону в Чехії через коронавірус – заява IBU

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Чи перенесуть Кубок світу з біатлону в Чехії через коронавірус – заява IBU / biathlon.com.ua

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував офіційну заяву щодо можливого скасування змагань через епідемію коронавірусу. Зокрема, під загрозою зриву етап Кубка світу у Нове-Мєсто (Чехія).

В IBU наголосили, що уважно стежать за інформацією про поширення вірусу. Напередодні стало відомо, що в Нове-Мєсто із симптомами коронавірусі було госпіталізовано чоловіка.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

У повідомленні IBU також йдеться, що першочерговим завданням союзу є забезпечення безпеки спортсменів, глядачів та офіційних осіб.

"Ми прагнемо знизити ризик зараження коронавірусом і мінімізувати зміни в змагальному календарі", – йдеться у повідомленні.

IBU як орган, який регулює, буде слідувати обмеженням, накладеним місцевою владою і міжнародними організаціями, такими як Всесвітня організація охорони здоров'я. Будь-яке можливе рішення IBU про зміну в розкладі буде прийматися відповідно до політики місцевої влади або організаторів,
– наголосили в IBU. 

Там додали, що перебувають у тісному контакті з оргкомітетами майбутніх заходів IBU в Чехії, Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Австрії та Білорусі.

"Станом на 28 лютого відповідні органи не повідомляли нам про скасування будь-якого з решти турнірів. Підготовка до іншої частини сезону триває, як і планувалося", – йдеться у заяві організації.

Водночас журналіст "UA:Перший" 1 березня під час чемпіонату Європи з біатлону повідомив, що рішення щодо етапу в Нове-Мєсто буде прийнято сьогодні.

Ймовірно, що етап пройде без вболівальників.

Сьомий етап Кубка світу повинен відбутися у Нове-Мєсто з 5 до 8 березня.

Як коронавірус вплинув на спортивні заходи

  • Через спалах коронавірусу в Італії було перенесено 5 матчів Серії А. Зокрема, центральний поєдинок 26 туру "Ювентус" – "Інтер" відбудеться 13 травня.
  • В італійському футбольному клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців, заражених коронавірусом. Через це вся команда перебуває на карантині.
  • Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Причиною стало те, що наставник відвідав Італію.
  • 28 лютого футболістка Ільхам Шейхи померла через коронавірус. 23-річна дівчина стала першою футболісткою, яка померла через коронавірус.
  • У Франції за рекомендаціями міністерства охорони здоров'я рукостискання між учасниками футбольних матчів були скасовані на всіх зустрічах.
  • Через спалах коронавірусу керівництво автоперегонів Формула-1 на невизначений час перенесло гран-прі Китаю. Гонка в Шанхаї мала відбутися 19 квітня.
  • Під загрозою і гран-прі В'єтнаму, де місцева влада встановила карантин для осіб, які в'їжджають з країн. Це може ускладнити проведення дебютного гран-прі в цій країні.
  • Коронавірус виявили і в Бахрейні. Там гран-прі має відбутися 22 березня. Під загрозою і проведення гран-прі Австралії.

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 979 осіб. Загальна кількість інфікованих – 86 986 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 294 людини.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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