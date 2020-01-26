24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Чи планує Україна проводити з Росією Євро-2026 з гандболу: офіційний коментар міністерства

107 Читать новость на русском
Збірна України / ФГУ

Міністерство культури, молоді та спорту України спростовує інформацію про те, що Україна спільно з Росією може провести Євро-2026 з гандболу. Українська сторона заявляє, що не вела жодних перемовин щодо спільного проведення турніру.

Президент російської Федерації гандболу Сергій Шишкарьов повідомив, що Росія та Україна обговорювали можливість спільної подачі заявки.

До теми: Росія хоче спільно з Україною провести гандбольне Євро-2026

Свою заяву Шишкарьов зробив 25 січня на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу.

На конгресі право провести жіночий чемпіонат Європи 2024 року віддали спільній заявці Угорщини, Австрії та Швейцарії.

Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України, повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації,
– йдеться у повідомленні українського відомства.

У Міністерстві культури, молоді та спорту України наголосили, що проводити спільні заходи із країною-агресором – неприйнятно.

Наступний жіночий чемпіонат Європи відбудеться у 2020 році. Господарями турніру будуть Данія та Норвегії.

У 2022 році турнір приймуть три країни – Словенія, Чорногорія і Північна Македонія.

Наразі жодна країна не заявляла про намір прийняти жіночий чемпіонат Європи 2026 року.

  • На цей момент триває кваліфікація чемпіонату Європи 2020 року.
  • Після двох турів у групі "7" Україна посідає третю сходинку з двома поразками в пасиві.
  • У березні й травні "синьо-жовті" проведуть 4 матчі – двічі з Фарерськими островами та Румунією і Польщею.
Магнітні бурі у січні 2020 року: чого очікувати
сьогодні
7732
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Гандбол Міністерство культури, молоді та спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:29 Редкач вкусив свого суперника під час поєдинку – відео
Юрій Семенюк 769
сьогодні 13:00 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 6096
25 січня 19:03 "Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео
Юрій Семенюк 938
25 січня 16:10 Колишня зірка чемпіонату України з баскетболу Арчібальд несподівано помер у 39 років
Юрій Семенюк 400
25 січня 15:47 В Росії хокейний тренер побив ключкою 10-річного хлопчика – відео інциденту
Юрій Семенюк 1079
Новини
Більше новин
Залиште відгук