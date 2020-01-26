Чи планує Україна проводити з Росією Євро-2026 з гандболу: офіційний коментар міністерства

Міністерство культури, молоді та спорту України спростовує інформацію про те, що Україна спільно з Росією може провести Євро-2026 з гандболу. Українська сторона заявляє, що не вела жодних перемовин щодо спільного проведення турніру.

Президент російської Федерації гандболу Сергій Шишкарьов повідомив, що Росія та Україна обговорювали можливість спільної подачі заявки.

До теми: Росія хоче спільно з Україною провести гандбольне Євро-2026

Свою заяву Шишкарьов зробив 25 січня на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу.

На конгресі право провести жіночий чемпіонат Європи 2024 року віддали спільній заявці Угорщини, Австрії та Швейцарії.

Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України, повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації,

– йдеться у повідомленні українського відомства.

У Міністерстві культури, молоді та спорту України наголосили, що проводити спільні заходи із країною-агресором – неприйнятно.

Наступний жіночий чемпіонат Європи відбудеться у 2020 році. Господарями турніру будуть Данія та Норвегії.

У 2022 році турнір приймуть три країни – Словенія, Чорногорія і Північна Македонія.

Наразі жодна країна не заявляла про намір прийняти жіночий чемпіонат Європи 2026 року.