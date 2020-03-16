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Чи потрібно скасовувати Євро-2020? Опитування

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Євро-2020 / leoforos.gr

Чемпіонат Європи з футболу, запланований на червень-липень 2020 року. Проте, 17 березня на екстреній нараді УЄФА вирішиться доля проведення змагань.

В УЄФА оголосили про екстрене зібрання усіх 55 країн-членів. Через пандемію коронавірусу нарада відбудеться у онлайн режимі.

До теми: УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести

Раніше на Конгресі УЄФА в Амстердамі Александер Чеферін був оптимістично налаштований щодо проведення чемпіонату Європи за попереднім графіком (з 12 червня по 12 липня).

За останні декілька днів ситуація змінилася в гірший бік – практично всі національні чемпіонати Європи пішли на вимушену паузу щонайменше до квітня, кількість футболістів, які захворіли на коронавірус з кожним днем лише зростає.

Континентальну першість хочуть перенести на літо 2021 року.

Зазначимо, що у всіх країнах, де мають відбуватись матчі Євро-2020 виявлені випадки захворювання коронавірусу. Більшість із країн закривають власні кордони, як наземні, так і повітряні.

Скасування турніру потягне за собою чималі фінансові втрати для організаторів.

Раніше, букмекери запропонували уболівальникам зробити ставки на те, чи можливе скасування Євро-2020. Судячи із цього, перенесення Євро-2020 цілком реальне – коефіцієнт 5.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євро-2020 Опитування 24
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