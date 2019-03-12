Чи прокоментують Ігор Суркіс і Віктор Леоненко футбольний матч: букмекери почали приймати ставки

Постійні шпильки між президентом "Динамо" і колишнім футболістом команди – улюблена тема для обговорень різних спортивних форумів. Не обійшли їх стороною і букмекери. І почали приймати на них ставки.

Фахівці "Фаворит Спорт" навіть створили для уболівальників спеціальну лінію: "Ігор Суркіс і Віктор Леоненко прокоментують матч в прямому ефірі телеканалу "Футбол" до 1 січня 2020 року". Коефіцієнт на таку подію становить – 3,0.

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На думку експертів, сторони явно налаштовані на конкретні кроки та обставини вказують на серйозні наміри. У недавньому інтерв'ю шоу "Вацко Light" Ігор Суркіс запропонував Віктору Леоненку прокоментувати футбольний матч в прямому ефірі, щоб перевірити краще знання виконавців на полі.

"Я готовий у відкриту, в прямому ефірі, тільки в прямому, навіть на каналі "Футбол", щоб ні я, ні він не знав, будь-який матч, сісти та з ним прокоментувати. Я гарантую вам, що назву з двох складів по картинці з 22 футболістів – 15. А він за прізвищами не назве три. Я будь-яку мазу можу з ним поставити, будь-яку ставку. Як може сьогодні людина сидіти на каналі, критикувати, навіть не дивлячись футбол?", – заявив президент "Динамо".

Відомий у минулому нападник київського "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко, миттєво відреагував на слова Ігоря Суркіса.

"Ще влітку ми повинні були разом з ним розбирати матч за Суперкубок. Якось він це забув. Мабуть, Ігор Михайлович був чимось зайнятий. Навіщо мені знати, хто грає за умовний "Олімпіакос"? Суркіс мене, напевно, з Вацко сплутав. Тому що коментатор – Віктор Вацко, а я – Віктор Леоненко", – заперечив Леоненко.

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