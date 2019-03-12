Чи прокоментують Ігор Суркіс і Віктор Леоненко футбольний матч: букмекери почали приймати ставки

5 Читать новость на русском
Ігор Суркіс
Ігор Суркіс / 1927.kiev.

Постійні шпильки між президентом "Динамо" і колишнім футболістом команди – улюблена тема для обговорень різних спортивних форумів. Не обійшли їх стороною і букмекери. І почали приймати на них ставки.

Фахівці "Фаворит Спорт" навіть створили для уболівальників спеціальну лінію: "Ігор Суркіс і Віктор Леоненко прокоментують матч в прямому ефірі телеканалу "Футбол" до 1 січня 2020 року". Коефіцієнт на таку подію становить – 3,0.

Читайте також: Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни

На думку експертів, сторони явно налаштовані на конкретні кроки та обставини вказують на серйозні наміри. У недавньому інтерв'ю шоу "Вацко Light" Ігор Суркіс запропонував Віктору Леоненку прокоментувати футбольний матч в прямому ефірі, щоб перевірити краще знання виконавців на полі.

"Я готовий у відкриту, в прямому ефірі, тільки в прямому, навіть на каналі "Футбол", щоб ні я, ні він не знав, будь-який матч, сісти та з ним прокоментувати. Я гарантую вам, що назву з двох складів по картинці з 22 футболістів – 15. А він за прізвищами не назве три. Я будь-яку мазу можу з ним поставити, будь-яку ставку. Як може сьогодні людина сидіти на каналі, критикувати, навіть не дивлячись футбол?", – заявив президент "Динамо".

Відомий у минулому нападник київського "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко, миттєво відреагував на слова Ігоря Суркіса.

"Ще влітку ми повинні були разом з ним розбирати матч за Суперкубок. Якось він це забув. Мабуть, Ігор Михайлович був чимось зайнятий. Навіщо мені знати, хто грає за умовний "Олімпіакос"? Суркіс мене, напевно, з Вацко сплутав. Тому що коментатор – Віктор Вацко, а я – Віктор Леоненко", – заперечив Леоненко.

Читайте також: Перемагають лише "Динамо" та "Шахтар", загострення інтриги в боротьбі за топ-6: підсумки 21 туру

blog_ava
Підлі щури будуть покарані, – Кривонос зробив першу заяву на посаді в РНБО
сьогодні
7371
Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
сьогодні 14:21 Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни
842
Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
сьогодні 09:50 Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
386
Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
11 березня 15:52 Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
1115
Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
сьогодні 08:00 Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
2399
Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
11 березня 17:41 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
409
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук